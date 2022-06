Der Transformationsprozess „Zukunft Innenstadt – Wir packen ES an!“ nimmt im Sommer 2022 Fahrt auf.

Das nach umfangreicher Recherche erstellte Lagebild der City wurde vor Kurzem präsentiert, wird derzeit umfangreich verteilt, ist in der Stadtinformation zu erhalten und in seiner Langfassung auf www.esslingen.de/zukunftinnenstadt abrufbar.

Bei den zwei Foren im September 2021 und Mai 2022, in sechs Zukunftswerkstätten, über das Ideenportal, anhand den Ergebnissen einer umfangreichen Bürger:innenbefragung im Herbst 2021 sowie mit Expert:inneninterviews wurden eine Vielzahl von Ideen für eine zukunftsfähige, lebensfreundliche, liebenswerte und lebendige Innenstadt erarbeitet.

Im Rahmen der verschiedenen Formate entstand der Zielbildentwurf „Esslingen Jahrhunderte jung – Unsere Ziele für eine vitale, multifunktionale Innenstadt 2032“. Hier werden für die acht Strategiefelder die Handlungsschwerpunkte definiert und entsprechende Programme formuliert. Im Herbst wird dieser Entwurf in den Gemeinderat eingebracht. Aus diesem Zielbild sollen dann konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, die aus der vorgenannten Bürger:innenbeteiligung und der Einbindung vielfältiger Akteure der Stadtgesellschaft hervorgehen. Der Zielbildentwurf wird – mit den Ergänzungen aus der Bürgerschaft beim Innenstadtforum – vor den Sommerferien auf der städtischen Webseite eingestellt.

In den vergangenen Wochen sind zudem erste Sprint-Projekte umgesetzt worden. Diese basieren auf aktuellen Innenstadtprojekten der Stadtverwaltung und dem Stadtmarketing. Dies Maßnahmen sind erste Impulse für größere Wandel-Projekte hin zu einer menschenfreundlichen, gemeinwohlorientierten und attraktiven City, die sich den Herausforderungen als Wohn-, Lebens- und Arbeitsort in Zeiten des Klimawandels stellen muss.

Am Marktplatz werden derzeit drei neue Holzdecks rund um die Bäume vor St. Dionys montiert. Diese laden zum Verweilen, Treffen, Schauen und Schlemmen, z.B. beim ESTiVAL Ende Juli bis Anfang August ein.

Vor der historischen Häuserzeile am nördlichen Teil des Marktplatzes wurde aus Parkplätzen eine zusätzliche und jetzt ca. 50 Meter lange Außenbewirtschaftungsfläche für die ansässige Gastronomie geschaffen.

Am Schelztor lädt der erste Cool-Spot – ein öffentlicher Trinkbrunnen – zum Erfrischen ein. Und am Montag, 28. Juni wurde von Oberbürgermeister Matthias Klopfer an der Inneren Brücke das erste Schwätzbänkle der Bürgerschaft übergeben. Gleichzeitig läuft die Abfrage bei Besucher:innen der Innenstadt wie auch online über zukunftinnenstadt@esslingen-marketing.de, wo die nächsten drei Schwätzbänkle aufgestellt werden sollen. Diese wurden von der Eßlinger Zeitung gespendet.

In den vergangenen Monaten sind in verschiedenen Bereichen der Innenstadt durch das Abschleifen von Bordsteinen und Kopfsteinpflaster mehrere barrierefreie Übergänge geschaffen worden. Die Verbreiterung der Gehwegfläche in der Abt-Fulrad-Straße hat für eine Entschleunigung des Autoverkehrs zwischen St. Dionys und Marktplatz gesorgt.

Alle Informationen zum Transformationsprozess finden sich stets aktuell auf www.esslingen.de/zukunftinnenstadt. Zudem ist der Citymanager Thomas Müller seit Mai 1 x im Monat in der City präsent: „Auf einen Lovely Lots Kaffee …“ Am Donnerstag, 30. Juni wird er von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr beim Weltladen in der Küferstraße 12 ansprechbar sein. Dort kann man mit ihm über Lagebild, Zielbild und Projekte reden. Und er stellt den Bürger:innen die Frage „Was gefällt in der City und was sollte besser werden? Und wie?“