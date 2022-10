Die Vielfalt der Natur in Gmünd Weleda Erlebniszentrum

Entdecken, entspannen, erholen, sich verwöhnen lassen und in die Welt der Sinne, Farben und Düfte eintauchen: Kann es etwas Schöneres geben? Beim Besuch des Weleda Erlebniszentrums in Schwäbisch Gmünd erlebt man, wie vielfältig die Natur alle Sinne inspirieren kann.

Mit einer Größe von 23 Hektar und unzähligen Heilpflanzen beherbergt das Weleda Erlebniszentrum Europas größten biologisch–dynamisch kultivierten Heilpflanzengarten. Sowohl im Freiland als auch in Gewächshäusern wachsen hier Pflanzen aus den unterschiedlichsten Regionen der Erde. Gleich nebenan bietet sich durch Sichtfenster ein Einblick in die Tinkturenherstellung. Hier können die Besucher*innen erfahren, wie Weleda der Pflanze mit besonderen Verfahren das Beste entlockt.

Bei einer Führung lassen sich die Schätze der Natur entdecken. Dabei erfährt man Spannendes über Pflanzen und ihre Wirkungsweise in der Naturkosmetik. Hier kann man riechen, schmecken und fühlen, was schon Paracelsus und andere vor langer Zeit offenlegten – und geht dabei auf Entdeckungsreise in die Welt der Vielfalt von Weleda. Das Erlebniszentrum, das Herzstück der Anlage, ist der Treffpunkt für alle Workshops, Themenführungen, Wellnesseinheiten oder Großveranstaltungen. Wenn Ende Oktober die Saison der Gartenführungen zu Ende geht, laden Workshops wie der Granatapfel Schönheitsnachmittag oder der Erlebnis- und Verwöhntag zu einer Auszeit vom Alltag ein. Oder man stöbert im Weleda Shop durch das gesamte Weleda Naturkosmetik Sortiment, lässt sich beraten und findet vielleicht schon heute einige tolle Weihnachtsgeschenke.

Am 12. & 13. November lädt das Weleda Erlebniszentrum zum »Anlichteln« ein: An einem gemütlichen November-Wochenende wird stimmungsvoll die kalte Jahreszeit eingeläutet. Hier kann man sich mit der ganzen Familie auf die Adventszeit einstimmen: mit Angeboten für Groß und Klein.

Ein Besuch bei Weleda lässt sich auch wunderbar mit einem Aufenthalt im angrenzenden Himmelsgarten mit einem Hochseilgarten, einer Naturspielgolfanlage, einem Wasserspielplatz, einem Brotbackhaus, einem Lehrbienenstand und einem Kleintierzoo verbinden.

Weleda Erlebniszentrum (im Himmelsgarten)

Am Pflanzengarten 1, 73527 Schwäbisch Gmünd - Wetzgau

www.weleda.de/erlebniszentrum oder fuehrungen@weleda.de