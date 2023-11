Winterzeit in der Thermen & Badewelt Sinsheim genießen

Kraft tanken, den Alltag hinter sich lassen und einfach genießen. In der Thermen & Badewelt Sinsheim wartet Entspannung und Erholung mit Südseegefühl in der kalten Jahreszeit. Es ist Zeit für Wohlfühlmomente in der Therme, wenn draußen die Temperaturen fallen. Das 34 °C warme Wasser zaubert magische Nebelimpressionen im Außenbecken, während die vielen Wellnessangebote unter dem funkelnden Panoramadach zum Entspannen einladen. Im Palmenparadies genießen Besucherinnen und Besucher ihre Auszeit inmitten über 460 echter Südseepalmen auf einer der vielen Sprudelliegen und tun sich Gutes in den Quellen der Gesundheit. In den dreizehn Themensaunen geht man auf eine Sinnesreise um die Welt. Hier fühlt man die Wärme, lauscht den Klängen, riecht die Düfte. Oder man blickt hinaus in den Saunagarten und schmeckt frisch gepresste Säfte und wohltuende Tees. Gäste gönnen sich diese besonderen Momente, wertvolle Augenblicke für Körper und Geist. Von Aqua-Fit am Morgen über Infrarotliegen, die wohltuenden Gesundheitsbecken und die vielen Whirlpools bis hin zu den Aufgüssen und Dufterlebnissen... Heiße Saunagänge mit erfrischender Abkühlung kurbeln den Organismus und das Immunsystem richtig an.

In der Winterzeit erstrahlt die Thermen & Badewelt Sinsheim ganz besonders. Jeden Dienstag ab 17 Uhr dürfen sich die Gäste auf herrliche Illuminationen und Lichterspiele freuen. Eine wundervolle Abendstimmung, die mit entspannter Live-Musik untermalt wird. Die Gäste der Vitaltherme & Sauna entspannen an diesen Abenden ebenfalls unter funkelnden Lichtern und genießen die exklusiven Aufgüsse in den Saunawelten.

Thermen & Badewelt Sinsheim, Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-40280, www.badewelt-sinsheim.de