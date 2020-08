Ausbildung nach der Schule?

Schulabschluss, und was jetzt? Wieso nicht eine Ausbildung? Für die spricht nämlich so einiges!

Schneller Einstieg in das Berufsleben: Durch viel Praxis und die Hilfe von Mitarbeitern und Vorgesetzen ist man im Handumdrehen Teil des Arbeitslebens. Finanzielle Unabhängigkeit: Zwar ist es nicht das größte Gehalt, aber die Auszubildenden bekommen einen eigenen Lohn, der ihnen hilft, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Gute berufliche Grundlage: Mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man eine gute Möglichkeit, gut im Berufsleben durchzustarten. Natürlich kann man danach auch noch studieren, was die Karrierechance noch mehr verbessert. Aber auch ohne Studium und mit einem guten Ausbildungsabschluss gibt es viele gute Einstellungschancen. Vielleicht wird man ja sogar vom Ausbildungsbetrieb übernommen? Karrierechancen im Ausland: Will man später im Ausland arbeiten, hat man gute Chancen. Deutsche Ausbildungsabschlüsse werden nämlich international hoch anerkannt.