Ausbildungsmesse Rot am See

Am 21. Juni 2023 öffnet die Ausbildungsmesse »Der Marktplatz« zum 12. Mal die Türen im Forum in Rot am See.

Ca. 40 Firmen aus der Region stellen ihre Ausbildungsangebote vor. In der beabsichtig kurzen und prägnanten Zeit von 18 bis 20.30 Uhr können alle Interessenten Gespräche führen, Informationen über die verschiedenen Ausbildungsberufe sammeln, Broschüren und Kontaktdaten mitnehmen, um sich daraufhin bei den passenden Firmen zu bewerben. Die beteiligten Firmen und Personalverantwortlichen loben das Konzept und die daraus resultierenden guten und intensiven Gespräche mit den Schülern und den begleitenden Eltern. In manchen Fällen gibt es auch gleich einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. In den vergangenen

Jahren kamen dadurch schon mehrere Ausbildungsverträge zu Stande.

Die Messe gibt es bereits seit 2011. Sie war ein Teil des Berufsorientierungsprogramms »Bildung macht stark!« von »Kompetenz & Bildung, Kunert & Buckel«, das als Pilotprojekt an der Gemeinschaftsschule in Rot am See startete. In der Dauer von einem Jahr wurden den Schülern die passenden Berufe mit all ihren Anforderungen näher gebracht und Antworten auf die Fragen erarbeitet: Wer bin ich, was kann ich und wo will ich hin. Das Programm lief über viele Jahren an Schulen hier in der Region. Inzwischen ist die Ausbildungsmesse zum »Selbstläufer« geworden mit einem Einzugsgebiet von Bad Mergentheim bis Ellwangen und von Rothenburg bis Waldenburg.

Aufgrund der zunehmend schwierigen Situation auf dem Ausbildungsmarkt bewerben die Firmen ihre Ausbildungsberufe aktiver denn je. Zur Unterstützung hat K&B eine Plattform für regionale Ausbildungsangebote geschaffen, auf der die Interessenten die Firmen übersichtlich nach Ortschaften sortiert finden können. Mit einem Klick auf das Logo der entsprechenden Firma gelangen die zukünftigen Auszubildenden auf die Webseite der mitwirkenden Firmen und können sich über die Firma und deren Ausbildungsberufe informieren.

K&B ist seit 2015 auch als Bildungsträger für Deutschkurse bekannt mit Kursen in Schwäbisch Hall, Crailsheim, Rot am See, Gerabronn und Schrozberg (Integrationskurse im Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Kurse im Auftrag des Landratsamts und individuelle Sprachkurse für Firmen).