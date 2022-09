AWO Neckar-Odenwald: Kein Sackgassenberuf

Ein Beruf in der Pflege? Dominic Schinnagel (26) hat sich genau hierfür entschieden. Er ist Pflegefachmann. Ein Beruf, der noch immer als »typischer Frauenberuf« gilt. Zu Unrecht wie Dominic findet.

Dominic, was macht den Beruf des Pflegefachmanns so spannend?

Ganz klar das Zwischenmenschliche! Die abwechslungsreiche Arbeit mit Menschen unterschiedlichster Charaktere.

Was erwartet einen in der dreijährigen Ausbildung?

In der dualen Ausbildung hat man im Wechsel drei bis vier Wochen Unterricht oder arbeitet in einer Einrichtung. Das gelernte kann direkt angewendet werden. Toll ist, dass man früh einen Abschluss in der Tasche hat, da man nach einem Jahr die Prüfung zum Altenpflegehelfer ablegen kann. Einen sicheren Job hat man auf jeden Fall.

Gibt es in der Pflege überhaupt Aufstiegs- und Karrierechancen?

Pflegefachkräfte können sich zur Wohnbereichs- oder Pflegedienstleitung, zum Wundexperten, in der Gerontologie oder der Palliativpflege weiterbilden. Ich habe mich für den Mentor, den Ausbilder für Pflegeberufe, entschieden. Super ist, dass man nicht festgelegt ist und weitere Fortbildungen wahrnehmen kann. Die AWO unterstützt mich dabei sehr.

Steckbrief Ausbildung:

Die dreijährige Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit der Berufsfachschule für Altenpflege der Johannes-Diakonie in Mosbach statt.

Beginn:

Pflegefachfrau/Pflegefachmann: 1. September 2023

Gehalt:

Erstes Lehrjahr: 1140 Euro

Zweites Lehrjahr: 1202 Euro

Drittes Lehrjahr: 1303 Euro (und zahlreiche Benefits)

Die AWO Neckar-Odenwald schreibt sich Werte nicht nur auf die Fahne, sondern lebt sie jeden Tag. Das ist es, was die rund 260 Mitarbeiter*innen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich bewusst für das Unternehmen entschieden haben, schätzen. In den Einrichtungen der AWO Neckar-Odenwald warten Kolleg*innen, mit denen der Arbeitsalltag zu einem Freudentag werden kann!

AWO Neckar-Odenwald gGmbH

Kapellenstraße 2 · 74706 Osterburken

Tel. 06291-642542 · www.awo-now.de