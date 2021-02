Campus Founders: Die Mindset-Schmiede

Die Campus Founders sind ein gemeinnütziges und unabhängiges Gründungs- und Innovationszentrum auf dem Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung. Hier wird werteorientiert die nächste Generation von verantwortungsvollen Gründer*innen und Innovator*innen ausgebildet. Sie folgen dabei einer festen Überzeugung: Jeder Mensch kann lernen, unternehmerisch zu handeln.

Das Angebot der Campus Founders richtet sich an alle Interessierte und Macher, Studierende und Lehrende, bestehende Startups und Gründungswillige, Firmen und ihre Mitarbeiter*innen. Ziel ist, den Unternehmergeist der Region mit praktischen Programmformaten wieder zu wecken und zu fördern. »Warum ist uns das so wichtig?«, erklärt Oliver Hanisch, Geschäftsführer der Campus Founders. »Wir sind überzeugt, um den Erfolg von Morgen für unsere Heimat zu sichern, braucht es eine neue Offenheit und andere Herangehensweisen in der Zusammenarbeit und Entwicklung von Innovationen.« Dies zu lernen und anzuwenden müsse nicht ausschließlich in der Gründung eines eigenen Startups münden, erlernte Methoden und Skills können auch im Berufsleben angewendet werden.

Die Programme der Campus Founders beginnen bei der Inspiration der Menschen und begleiten sie auf ihrer unternehmerischen Reise. Neben der Grundhaltung setzen sie auf innovative Arbeitsmethoden aus den Bereichen Design Thinking und Lean Startup und vermitteln diese in ihren verschiedenen Formaten. »Wie sieht das konkret aus? Vor kurzem wurde beispielsweise das Finale der Corporate Campus Challenge zelebriert. Im Rahmen dieses Programms wurden Co-Innovationen von Studierenden und Unternehmen hervorgebracht«, so Oliver Hanisch. Dabei konnte die vermittelte Theorie direkt in der Praxis an realen Herausforderungen der Wirtschaft angewendet werden. Zu diesem Zweck wurde eng mit den akademischen Partnern der Campus Founders, wie der TUM Campus Heilbronn, der Hochschule Heilbronn und der DHBW Heilbronn, zusammengearbeitet.

Aktuell werden alle Angebote virtuell durchgeführt. Doch in Zukunft hoffen die Campus Founders, durch interaktive Workshops und Events wieder Teilnehmende vor Ort begrüßen zu können.

Campus Founders gGmbH

Bildungscampus 1, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-6459480, www.campusfounders.de

»Der Erfolg der früheren Gründergeneration, auch in unserer Region, hat dazu beigetragen, dass der Gründergeist verloren gegangen ist. Unsere Aufgabe ist es diese Tradition wieder zum Leben zu erwecken.«

Oliver Hanisch

Geschäftsführer Campus ­Founders