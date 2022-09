Eduard Doerk GmbH & Co. KG: Gemeinsam Zukunft Gestalten

Die Berufsausbildung hat in der Cordes-Gruppe hohe Priorität. Für sie bedeutet die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte eine wichtige Zukunftssicherung.

Die Cordes-Gruppe bietet sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich eine qualifizierte Ausbildung und beste Zukunftsperspektiven innerhalb der Unternehmensgruppe. Der Standort Eduard Doerk GmbH & Co. KG hat seinen Sitz in Neckarsulm und ist Teil einer der größten Unternehmensgruppen in der Holzbranche. Eduard Doerk ist eines der marktführenden Unternehmen in Baden-Württemberg und beliefert täglich eine Vielzahl an Kunden mit mehreren Tonnen Holz pro Tag.

Bei dem täglichen Geschehen steht die Arbeit im Team immer im Vordergrund. Die Mitarbeiter bilden die Basis des Erfolgs und sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft. Die Eduard Doerk GmbH & Co. KG begleitet ihre Auszubildenden daher optimal durch ihre Ausbildung – denn sie bauen aufeinander!

Die Eduard Doerk GmbH & Co. KG wurde 1962 als Sperrholz- und Furniergroßhandlung gegründet. Der Hauptsitz befand sich zunächst in Heilbronn, wo 8 Mitarbeiter den Grundstein für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des jungen Unternehmens legten. Aufgrund des beschleunigten Wachstums und erhöhter Nachfrage der Industrie, erfolgte 1972 der Umzug nach Neckarsulm in das neue Industriegebiet »Rötel«, das neben mehr Lagerfläche auch eine verbesserte Verkehrsanbindung bietet. Mit Leidenschaft für Holz, Nachhaltigkeit und Qualität sowie mit dem sicheren Gespür für aktuelle Trends in den verschiedenen Sortimentsbereichen begeistert Eduard Doerk Handwerker und Heimwerker seit vielen Jahren.

Eduard Doerk GmbH & Co. KG

Rötelstraße 40 · 74172 Neckarsulm

Tel. 07132-3260 · www.doerk.de/woodi