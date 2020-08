Ein Beruf mit Arbeitsplatzgarantie

Heutzutage gestaltet es sich für junge Menschen schwierig, einen Beruf für sich zu finden, der langfristig gebraucht wird und damit einen sicheren Arbeitsplatz garantiert. Der/die Pflegefachmann/ -fachfrau ist ein solcher Beruf und er ist ab 2020 neu.

Die neue Ausbildung vereint die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. So sind die Auszubildenden später sowohl in Kliniken als auch in Alten- oder Kinderpflegeeinrichtungen kompetent einsetzbar. Das schafft maximale Flexibilität im Beruf. Die Ausbildung ist im EU-Ausland anerkannt und befähigt die Pflegefachmänner/-fachfrauen zu mehr eigenständiger Entscheidungsfähigkeit. In der Ausbildung geht es nicht nur um fachliche Kompetenzen im pflegerischen und medizinischen Bereich, sondern auch eine hohe Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen sind gefragt.

Die BruderhausDiakonie bietet Ausbildung sowohl zum/zur Altenpflegehelfer/in als auch zum/zur Pflegefachmann/ -fachfrau an.

BruderhausDiakonie

Ringelbachstr 211, 72762 Reutlingen, www.bd-ausbildung.de