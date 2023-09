Evangelische Stiftung Lichtenstern: Superhelden ins Kino

Heilerziehungspfleger*in (HEP) und Heilerziehungsassistent*in (HEA) unterstützen Menschen mit Behinderung und helfen ihnen, ein gutes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Unterstützung beim Einkaufen, beim Kochen und im Haushalt, Begleitung bei Arztbesuchen und Behördengängen, organisiert Freizeit- und Kulturangebote. Martin Walther erzählt von seinen Erfahrungen: »Was mir besonders gut an der Ausbildung gefällt ist, dass die Arbeit sehr verantwortungsvoll, abwechslungsreich und vielseitig ist. Und vor allem nimmt man was für das Leben mit, z.B. Geduld, Toleranz und Verantwortung. Dieser Beruf ist für Menschen geeignet, die Verantwortung übernehmen wollen, die keine Berührungsängste haben, das Herz am rechten Fleck haben und den Traum von Inklusion nicht nur träumen, sondern auch leben.« Neben der Heilerziehungspflege gibt es eine Vielzahl anderer Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten bei der Evangelischen Stiftung ­Lichtenstern. Neugierig auf neue und spannende Perspektiven? Jetzt auf ein FSJ /BFD, Vorpraktikum oder Ausbildungsstelle bewerben!

