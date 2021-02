Fremdsprachenkenntnisse im Job – Niveau: Verhandlungssicher

In einer globalisierten Arbeitswelt sind Fremdsprachenkenntnisse für viele Berufe unerlässlich. Häufig liest man dabei in den Stellenanzeigen »Verhandlungssicher in Wort und Schrift.« Aber was bedeutet dies genau?

Üblicherweise wird das Sprachniveau in vier Levels unterteilt: 1. Grundkenntnisse, 2. gute Kenntnisse, 3. Sehr gute Kenntnisse, 4. Verhandlungssicher, 5. Muttersprachliches Niveau. Verhandlungssicher ist man in einer Sprache dann, wenn man alle Zusammenhänge und Themen ohne jegliche Probleme verstehen kann. Unterhaltungen über ein beliebiges Thema mit Muttersprachlern laufen völlig fließend ab. Dabei verfügt man nicht nur über ein sehr großes allgemeines, sondern auch über ein umfangreiches Fachvokabular. Innerhalb des so genannten Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprache wird die Sprache in sechs Niveaus unterteilt. »Verhandlungssicher« entspricht dabei etwa C1 oder C2.