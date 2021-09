Grabert Aluformguss in Heilbronn: Mit Sand kann man nicht nur spielen

Vom Engineering über den präzisen Aluminium-Guss und die nachfolgende CNC-Bearbeitung bis hin zur aufwändigen Inhouse-Produktprüfung bietet Grabert Aluformguss das komplette Spektrum der Aluminium-Bearbeitung, das die anspruchsvollen Kunden erwarten. Neben der Produktion von Serienteilen fertigt Grabert Aluformguss auch Prototypen für die Automobilindustrie.

Da in der Prototypenproduktion kleinere Stückzahlen gefertigt werden, ist die Anzahl der zu fertigenden Teile größer, so dass ständig neue Herausforderungen, was die Konstruktion, den Bau von Modellen, den Guss, die Erstellung von Vorrichtungen sowie die CNC-Bearbeitung gestellt werden und stellt somit ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld dar. Um beim Aluminium-Guss optimale Qualität zu erzielen, ist viel Erfahrung nötig, die das Unternehmen durch rund 120 Mitarbeiter sicherstellt und auch in Zukunft sicherstellen möchte. Am Standort in Heilbronn bildet Grabert Gießereimechaniker und technische Modellbauer, am Standort in Langenbrettach Zerspanungsmechaniker aus.

Grabert Aluformguss GmbH

Salzstr. 153 · 74076 Heilbronn

Tel: 07131-95680 · www.grabert-aluformguss.de