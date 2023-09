IB Beruflichen Schulen: »Finde Deinen Weg«

Mit den Beruflichen Schulen des Internationalen Bundes e.V. (IB) in Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Mitte können Schüler*innen am jeweiligen Standort vom Hauptschulabschluss über die Mittlere Reife, die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife erwerben. Zudem können Ausbildungen absolviert werden. Die Mittlere Reife kann man mit den Profilen Wirtschaft, Gesundheit und Pflege oder Hauswirtschaft und Ernährung erreichen. In den Berufskollegs mit kaufmännischem, technischem oder sprachlichem Schwerpunkt erlangen sie innerhalb von zwei Jahren die Fachhochschulreife. Wer Abitur machen möchte, ist bei den Beruflichen Gymnasien des IB richtig. Im sozialwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium erreichen Schüler*innen in drei Jahren die allgemeine Hochschulreife. Die beruflichen Schulen des IB können schnell auf sich verändernde Anforderungen reagieren. So wird das Angebot im Bereich der schulischen Bildung ständig ausgeweitet, modernisiert und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Ein familiäres faires Umgehen und Miteinander stehen hier an erster Stelle. Kleinere Klassen ermöglichen es, auf die Schüler*innen individueller einzugehen und sie so besser betreuen zu können. Ein Schulsozialarbeiter sowie ein Lerncoach betreuen die Schüler*innen bei allen auftretenden Schwierigkeiten und Problemen.

IB Berufliche Schulen

Heusteigstraße 90/92 in Stuttgart ·

Am Wallgraben 119 in Stuttgart-Vaihingen

ib.stuttgart-mitte.de · ib.stuttgart-vaihingen.de