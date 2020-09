In der Ausbildung fürs Leben lernen: Raiffeisenbank Hohenloher Land

Bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Die Arbeit mit Menschen ist vielseitig und sehr individuell. Um für die Hohenloher Kunden stets die optimalsten Lösungen zu finden, ist eine hervorragende Ausbildung der Mitarbeiter das beste Fundament. Vom ersten Ausbildungstag an steht den Auszubildenden daher die Ausbildungsbeauftragte Christiane Schmetzer als erste Ansprechpartnerin für alle Fragen und Anliegen mit offenem Ohr zur Seite. In der Bankausbildung spielt der Kontakt mit Kunden und Kollegen eine sehr große Rolle. Hier ist Freundlichkeit, Menschenkenntnis und Know-how gefragt. Die Auszubildenden durchlaufen sämtliche interne Abteilungen der Bank, um somit bis zum Ende der Ausbildung einen kompletten Überblick über das Bankgeschäft zu erhalten. Der Ausbildungsplan sieht neben dem Berufsschulunterricht auch Lehrgespräche und innerbetrieblichen Unterricht vor. Hier erarbeiten die Kollegen, gemeinsam mit den Auszubildenden, wichtige Themen unterstützend zum Unterricht in der Berufsschule. Als weiteres Highlight dürfen die Auszubildenden regelmäßig Seminare der BWGV in Karlsruhe oder Stuttgart besuchen. Ob Bankausbildung oder Duales Studium, die Raiffeisenbank Hohenloher Land eG bietet viele attraktive Möglichkeiten. Und auch nach der Ausbildung gibt es viele interessante Optionen sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG kann jeder der Architekt seiner Zukunft sein und eine erfolgreiche Ausbildung starten!

So wie Maximilian Mäder und Benjamin Jusic. Beide haben im Sommer ihre Ausbildung abgeschlossen und beginnen nun bei der Raiffeisenbank am Standort Ingelfingen ihre Karriere. Maximilian

Mäder übernimmt eine Stelle als Gewerbekundenberater und Benjamin Jusic ist nun Berater für die Privatkunden.

Raiffeisenbank Hohenloher Land eG, Mariannenstraße 18, 74653 Ingelfingen

Fon: 07940-9294 0, www.rb-hl.de/karriere