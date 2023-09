Justizvollzugsanstalt Heilbronn: Der schnellste Weg ins Gefängnis

Die Justizvollzugsanstalt Heilbronn liegt mitten im Stadtgebiet auf einem ca. 3,5 ha großen Gelände. Sie besteht aus dem für die Unterbringung der Insassen genutzten Haftgebäude selbst sowie zahlreichen Arbeitsbetrieben, in welchen ca. 280 Arbeitsplätze für Strafgefangene zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe von ca. 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der verschiedensten Fachrichtungen wird nicht nur der Schutz der Bevölkerung sichergestellt, sondern auch ein Beitrag für die Eingliederung der Gefangenen in die Gesellschaft, die innere Sicherheit und für den Rechtsfrieden geleistet. Hierfür werden insbesondere im Bereich des Vollzugs- und Werkdienstes der JVA Heilbronn stets neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine neue berufliche Herausforderung und einen sicheren Arbeitsplatz in einer Beamtenlaufbahn anstreben, gesucht. Eine Vorbildung bzw. Erfahrung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, egal welcher Branche, wäre wünschenswert. Interessierte können sich persönlich über das Angebot der JVA Heilbronn auf der Heilbronner Herbstmesse (29.9. bis 3.10.) und auf der »Berufswelt« am 6.10. informieren.

Justizvollzugsanstalt Heilbronn

Steinstraße 21 · 74072 Heilbronn

Tel. 07131-7980 · www.jva-heilbronn.justiz-bw.de