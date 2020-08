Karrieresprung bei carriere & more

Wer heute Karriere machen möchte, muss sich weiterbilden. Aber welcher Lehrgang ist der richtige? Um die richtige Auswahl zu treffen, sind zwei Fragen zu beantworten: »Wo komme ich her?« und »Wo will ich hin?«

Die erste Frage ist wichtig, wenn ein bundeseinheitlich anerkannter IHK Abschluss angestrebt wird. Für diese Lehrgänge sind Zulassungsvoraussetzungen zur öffentlich-rechtlichen Prüfung festgelegt. Neben der Ausbildung wird i.d.R. noch ein Jahr Berufserfahrung vorausgesetzt.

Für Elektriker, Mechatroniker oder Industriemechaniker sind damit die Abschlüsse Technischer Fachwirt IHK oder Industriemeister Metall IHK passende Lehrgänge.

Die zweite Frage klärt wo es in der beruflichen Laufbahn hingehen soll. Welche Aufgabenbereiche, Tätigkeiten und Berufswünsche sollen durch den Abschluss erfüllt werden.

Industriemeister sind Führungskräfte im mittleren Management. Sie sorgen für reibungslose Produktionsabläufe, leiten Mitarbeiter an und bilden Lehrlinge aus. Ziel ist, dass sich der Aufgabenbereich von der direkten Fertigung hin zu Verwaltung und Organisation verlagert.

Technische Fachwirte sind die Schnittstelle zwischen den betriebswirtschaftlichen und technischen Unternehmensbereichen und das Bindeglied zwischen Produktion und Geschäftsführung. Sehr häufig übernehmen Technische Fachwirte den technischen Einkauf oder technischen Vertrieb.

Technische Fachwirte erreichen ihr Karriereziel in nur 30 Seminartagen, Industriemeister Metall in 49 Seminartagen.

Durch das speziell entwickelte eva-Lernsystem® werden die Teilnehmer schneller und effizienter vorbereitet.

