Palfinger GmbH: »Du suchst? Wir haben!«

Vielfalt. Dieses Stichwort zieht sich wie ein roter Faden durch die Welt von Palfinger. Denn das Portfolio des Unternehmens an innovativen Hebelösungen ist ebenso breit gefächert wie die Aufgabenbereiche seiner MitarbeiterInnen. Sie sind es, die mit Mut und Begeisterung Tag für Tag selbst die anspruchsvollsten Anforderungen der KundInnen erfüllen – und so den Erfolg von Palfinger überhaupt erst möglich machen. Neben der fachlichen Ausbildung liegt dem Unternehmen auch die persönliche Weiterentwicklung sehr am Herzen. Daher stehen lebhafte Workshops, gemeinsame Ausflüge und Trainings am Tagesplan. Unter anderem spielt auch das persönliche Wohlbefinden für die Palfinger GmbH eine bedeutende Rolle. Darum bietet das Unternehmen vielfältige Benefits in Bezug auf körperliche Fitness und mentale Stärke an. Durch eine kaufmännische oder auch gewerbliche Ausbildung stehen vielversprechende Karrierewege offen. Man hat sowohl die Möglichkeit, im Palfinger GmbH Ausbildungsbetrieb zu bleiben und die eigene Karriere im gewohnten Umfeld fortzuführen, oder auch internationale Erfahrungen zu sammeln und andere ­Palfinger Standorte weltweit kennenzulernen.

Palfinger GmbH

Bustadt 38 · 74360 Ilsfeld

Tel. 07062-95020 · www.palfinger.com