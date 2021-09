Perfekter Einstieg in die Medienbranche: Ausbildung an der Kolping Schule

Für alle, die aktuell oder im nächsten Jahr ihren Realschulabschluss machen, sich nicht sicher sind ob sie eine Ausbildung beginnen wollen oder lieber weiterhin zur Schule gehen sollten und die nicht so richtig in den kaufmännischen Bereich passen und auch Technik nicht als Schwerpunkt haben, ist das Berufskolleg Foto- und Medientechnik in Rottenburg die richtige Adresse. Die schulische Ausbildung kombiniert Kreatives mit Medien. Während der zweijährigen Ausbildung erwerben die Schüler wichtige Kenntnisse im Fotografieren, Realisieren, Gestalten und Layouten. Hier kann man neue Begabungen entdecken, eigene Ideen entwickeln, gemeinsam im Team kreativ arbeiten und das immer praxisnah angeleitet und betreut von Lehrkräften mit viel Erfahrung und praktischem Know-how. Die Ausbildung ermöglicht den direkten Einstieg in viele Bereiche der Medienbranche. Mit dem Besuch des Zusatzunterrichts erwerben die Schüler gleichzeitig die Fachhochschulreife und damit die Berechtigung für ein Studium. Weitere Informationen und Einblicke in den Schulalltag gibt es auf der Homepage: www.kolping-schulen-rottenburg.de. Die Kolping Schule bietet noch weitere Bildungsgänge in Rottenburg an: das Einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife und die Pflegefachschulen für Altenpflegehilfe für Migranten und Pflege.

Kolping Schulen Rottenburg

Siebenlindenstrasse 25 · 72108 Rottenburg am Neckar

Tel: 07472-26864 · info@kolping-schulen-rottenburg.de

www.kolping-schulen-rottenburg.de