Power Service GmbH: Willkommen im Team!

Die Power Service GmbH mit Standorten in Köln und Heilbronn ist eine Tochtergesellschaft der Media-Saturn Deutschland GmbH. Mit mehr als 600 Mitarbeitern bietet das Unternehmen bundesweit exzellente Service- und Dienstleistungen in den Bereichen Repair, After-Sales und Customer Care für die Kunden von MediaMarkt und Saturn und stellt damit die Kunden zufriedenheit über das Einkaufserlebnis hinaus sicher. Zum nächstmöglichen Eintrittstermin wird Unterstützung als Technischer Mitarbeiter (m/w/d) für Kaffeevollautomaten gesucht. Hier warten verantwortungsvolle Aufgaben, kurze Entscheidungswege, ein innovatives, durch hohe Eigenverantwortlichkeit geprägtes, partnerschaftliches Arbeitsumfeld mit interessanten Weiterbildungsangeboten und flexiblen Arbeitszeiten in einem expansiven Dienstleistungs- und Service-unternehmen. Eine verantwortungs- und leistungsgerechte Vergütung sowie umfassende Sozialleistungen eines Großunternehmens in einem familienfreundlichen Umfeld runden das Angebot ab.

Power Service GmbH

Austraße 27 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-12260 · www.power-service.de