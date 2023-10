Revisa: Kompetenz in allen Bereichen

Die REVISA Unternehmensgruppe, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bietet seit über 50 Jahren umfangreiche Dienstleistungen an und hat rund 165 Mitarbeiter an zwei Standorten in Neckarsulm und Öhringen. Das Beratungsangebot erstreckt sich von den klassischen Aufgaben eines Steuerberaters über betriebswirtschaftliche Belange sowie handelsrechtliche Abschlussprüfungen bis hin zu internationalen Steuerfragen. Gesellschaftsrechtliche Fragestellungen und Fragen der Unternehmensnachfolge sowie des Erbschaftsteuerrechts ergänzen das Dienstleistungs-Portfolio. REVISA bildet ständig aus und bietet sowohl eine klassische Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten als auch ein duales Studium an den Berufsakademien Stuttgart oder Mosbach zum Bachelor of Arts mit Schwerpunkt Steuerrecht an. Ebenso wird die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter unterstützt. ­REVISA sucht engagierte Menschen, die Spaß im Umgang mit Mandanten haben und innerhalb eines Teams eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen möchten.

Revisa

Heiner-Fleischmann-Str. 6 · 74172 Neckarsulm · Tel. 07132-9580

Zum Hasensprung 12 · 74613 Öhringen · Tel. 07941-94880

www.revisa.de