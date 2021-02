Schwarz Campus Service: Hinter den Kulissen

Knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ­kümmern sich um sämtliche Themen rund um die Verwaltung und den Betrieb des belebten Campus. Gleichzeitig betreut der Schwarz Campus Service auch den Bau von neuen Gebäuden oder Veranstaltungen auf den Eventflächen des Bildungscampus. Leiter ­Robert Rathke gibt MORITZ einen Einblick in die vielseitige Arbeit der Fachbereiche.

Was sind die Aufgaben des Schwarz Campus Service?

Kurz und knapp zusammengefasst: Für uns ist der Name Programm. Unser Ziel ist es, für die »Bewohner« des Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung eine optimale Lehr- und Lernumgebung zu schaffen. Der Campus ist zum einen hochmodern und zum anderen einzigartig, was die Vielfalt der Bildungsangebote angeht. Das bringt auch für uns den Anspruch mit sich, in allen Feldern Experten vor Ort zu haben. Dazu arbeiten unsere Fachbereiche von Bau, über Facility Management und kaufmännische Verwaltung bis hin zum Veranstaltungsteam Hand in Hand. Nicht zu vergessen das Front- und Backoffice, das uns organisatorisch unterstützt – und gleichzeitig als zentrale Information die erste Anlaufstelle für Studierende sowie alle Besucher des Campus ist. Dabei ist es uns als SCS wichtig, möglichst geräuschlos im Hintergrund zu agieren und viele Themen zu lösen ohne, dass dies bemerkt wird. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich Lehre und Forschung ganz auf ihre Kernkompetenzen fokussieren kann und an dem jede und jeder Studierende oder Besucher gerne kommt.

Wie hat sich der Schwarz Campus Service verändert?

Wir befinden uns in einem sehr innovativen Umfeld, das von Haus aus durch Wachstum und Veränderung geprägt ist. Das spiegelt sich tagtäglich in unserem Tun und unserer Entwicklung wider. Ich glaube, so rasant wie wir hier gewachsen sind, das gibt es nicht häufig – und das macht uns in gewisser Form einzigartig. Durch die unterschiedlichen Perspektiven der Campus-Bewohner erhalten wir stetig neue Impulse und stehen immer wieder vor spannenden Herausforderungen. Aktuell haben wir zum Beispiel wieder einen Neubau im Bereich Campus Mitte, den die Campus Founders beziehen werden. Gerade durch diese Dynamik, ist es uns umso wichtiger in den Austausch zu gehen, immer ein offenes Ohr für neue Ideen zu haben – und ein paar Schritte voraus zu denken.

Wie kommt es von der Idee zum fertigen Gebäude?

Zunächst müssen wir die Bedürfnisse der künftigen Nutzer aufnehmen – und ganz entscheidend: auch verstehen. Diese Anforderungen übersetzen wir gemeinsam mit den richtigen Partnern in ein Konzept und geben den Ideen damit eine baubare Form. Im nächsten Schritt werden Planer engagiert, mit denen die notwendigen Fachschritte durchgesprochen werden. An diesem Punkt werden bereits wichtige Standards definiert, um nach dem Bau einen optimalen Betrieb gewährleisten zu können. Im weiteren Verlauf der Umsetzung werden Planungsfortschritt und die Vorstellung der Nutzer kontinuierlich abgeglichen und abgestimmt. Aus der Erfahrung kann ich Ihnen aber sagen, egal wie detailliert der Plan ist, es passiert immer auch etwas Unvorhersehbares (lacht!). Es gibt viele Unwägbarkeiten auf der Baustelle. – Bauen ist eben immer ein Abenteuer!

Gibt es auch Anknüpfungspunkte innerhalb des SCS zu den Studenten?

Zum Beispiel jeden Tag in der Mensa (lacht). Das ist für uns eine Art Jungbrunnen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen dort aktiv den Kontakt und hören gerne zu, wo die Bedürfnisse liegen oder welche Themen die Studierenden gerade umtreiben. – Auch sonst haben wir für unsere Bewohner natürlich immer ein offenes Ohr. Es gab beispielsweise den Wunsch nach einer Grillmöglichkeit. Den Ball haben wir direkt aufgenommen und in eines der zukünftigen Konzepte übertragen.

Was macht Sie besonders stolz?

Ich bin besonders stolz auf mein Team, das sich täglich mit viel Engagement und Eigeninitiative für »unseren« Bildungscampus einbringt. Viele Kolleginnen und Kollegen sind von Anfang an dabei – und so sind wir gewissermaßen mit und an dem Campus gewachsen. Entsprechend groß ist die Identifikation mit dem Bildungscampus. Und diese Leidenschaft und Motivation steckt natürlich an und ist im ganzen Team zu spüren! Aus der Bau-Perspektive und als erweiterter Teil des Bildungscampus war ein persönliches Highlight auch die Fertigstellung der experimenta. Trotz aller Herausforderungen haben wir das anspruchsvolle Projekt erfolgreich ins Ziel gebracht. Das macht dann schon stolz.

Schwarz Campus Service GmbH & Co. KG

Bildungscampus 9, 74076 Heilbronn

Fon: 07132 30787777, www.bildungscampus.hn