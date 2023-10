Stadt Bretten: Abwechslungsreiche Ausbildung

Die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern haben ihr besonders gefallen. »Wenn man Menschen bei ihren Anliegen helfen kann, mit denen sie in den Bürgerservice der Stadt Bretten kommen, ist das ein gutes Gefühl«, sagt Fabienne Riedlinger. Ein Praktikum bei der Stadt Bretten hat sie davon überzeugt, den Beruf der Verwaltungsfachangestellten zu erlernen. Zudem bietet die Stadt Bretten sechs weitere Ausbildungsberufe an: Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit, Erzieher/in, Bauzeichner/in, Gärtner/in, Forstwirt/in und Fachkraft für Abwassertechnik. Im Studiengang Bachelor of Arts – Public Management werden ebenfalls Praxisstellen angeboten. Alle Auszubildenden werden nach Möglichkeit nach der Ausbildung übernommen, um im Rathaus oder den zahlreichen städtischen Außenstellen eingesetzt zu werden. Die Auszubildenden werden jedoch nicht nur fachlich auf ihr weiteres Berufsleben vorbereitet, sondern nehmen auch regelmäßig an Seminaren, Workshops oder teambildenden Maßnahmen teil, um ihre sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

