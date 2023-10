Theo Förch GmbH & Co. KG: Ausbildung und Studium bei Förch

Über 300.000 Kunden in mehr als 55 Ländern, über 3.500 Mitarbeiter. International erfolgreich, aber regional verwurzelt. Technologisch auf höchstem Level, aber bodenständig im Kern: Förch ist einer der führenden deutschen Anbieter von Produkten für Handwerk und Industrie. Auch für die Zukunft hat das Familienunternehmen mit Sitz in Neuenstadt bei Heilbronn so einiges auf Lager. Mit zahlreichen Ausbildungsberufen im kaufmännischen Bereich, Logistik und IT sowie verschiedenen Studiengängen bietet Förch den optimalen Start in das Berufsleben. Neben der fachlichen Entwicklung durch Unterstützung im Tagesgeschäft bauen Berufsstarter in Workshops und Feedback-Gesprächen ihre Stärken aus. Vertriebs-Einsätze, Azubi-Projekte, Ausflüge, Veranstaltungen und das Patensystem sorgen dafür, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Optimal ausgebildet warten bei Förch spannende Aufgabenbereiche in einem starken Team.

