Ziehl-Abegg SE: Spannende Aufgaben mit Arbeitsplatzgarantie

Das Industrieunternehmen Ziehl-Abegg steht weltweit für langlebige und effiziente Elektromotoren. Ob in den Fußballstadien der Welt oder auf den großen Konzertbühnen: Ziehl-Abegg-Technik belüftet und klimatisiert oder bewegt Aufzüge. Leise und stromsparend verrichten Motoren, Ventilatoren und Regelgeräte zuverlässig ihren Dienst. Die Bandbreite ist gewaltig: Selbst in der Medizintechnik moderner Kliniken oder am Meeresboden bei Erdölbohrungen sind Spezialmotoren aus Hohenlohe im Einsatz. Die internationale Ausrichtung ermöglicht jedem jungen Berufsstarter einen Auslandsaufenthalt. Und das solide Wachstum gibt die Garantie für jeden Dualen Studenten und Auszubildenden, nach Ende der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu bekommen – und zwar unbefristet.

Die jungen Kolleginnen und Kollegen dürfen früh Verantwortung übernehmen: So haben Newcomer bei Ziehl-Abegg den jüngsten »Maus-Türöffnertag« weltweit geplant und umgesetzt. Nicht nur in Deutschland, sondern rund um den Erdball, auf sechs Kontinenten, von Australien über Singapur bis nach Brasilien und die USA, haben Kinder in Ziehl-Abegg-Standorten kleine Elektromotoren gebaut. In Europa öffnete Ziehl-Abegg im Werk in Kupferzell seine Pforten.

Wer spannende Aufgaben in einem globalen Unternehmen sucht, das seit Jahrzehnten als Technologieführer Standards setzt, ist bei Ziehl-Abegg richtig. Die Bandbreite der Dualen Studiengänge reicht von BWL mit Schwerpunkt »International Business Administration« oder »Controlling und Consulting« bis hin zum klassischen Maschinenbau. Natürlich gibt es auch Duales Studiengänge in den Fächern Information, Elektrotechnik, Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen. Oder spannende Ausbildungsgänge im Bereich Metall sowie Elektronik und Elektrotechnik.

Der Hohenloher Elektromotoren und Ventilatorenhersteller steht traditionell für eine hohe Fertigungstiefe. Die Motoren und Ventilatoren von Ziehl-Abegg sind seit Jahren Industrie-4.0-fähig, also via Ethernet oder Bluetooth in Netzwerke einbind- und steuerbar. Diesen Trend der Vernetzung treibt Ziehl-Abegg mit einer eigenen Cloud-Lösung voran. Professioneller Partner dabei ist die Telekom.

ZIEHL-ABEGG SE, Heinz-Ziehl-Straße, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-160, www.ziehl-abegg.com