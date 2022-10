20 Jahre Volkswagen Touareg: Exklusives Sondermodell zum Jubiläum

Der erste Touareg im Jahr 2002 markierte den Aufbruch in ein neues Segment und war von Anfang an ein eleganter Technologieträger. Direkt nach seiner Markteinführung avancierte der Touareg durch seine zahlreichen Innovationen, wie die elektromechanische Wankstabilisierung oder die CDC-Luftfederung mit 6-stufiger Niveauregelung, zu einem der meistbeachteten SUVs seiner Klasse. So ausgestattet stellte das Bezwingen von bis zu 58 Zentimeter tiefen Flüssen und bis zu 45 Grad steilen Hängen kein Problem dar. Bis heute wurden über eine Million Fahrzeuge der drei Touareg-Generationen verkauft. Das Sondermodell Touareg »Edition 20« setzt diesen erfolgreichen Weg fort. Mit einem authentisch-dynamischen SUV-Design und maximaler Alltagstauglichkeit bringt das exklusive Sondermodell frischen Fahrtwind auf die Straßen.