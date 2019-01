Rothenburg als Startort der Rallye AvD-Histo-Monte

× Erweitern Fotos: AvD Histo Monte AvD Histo Monte

Eine Zeitreise ist ein Gang durch die Gassen von Rothenburg ob der Tauber ja immer – am 12. Februar und 13. Februar gilt dies gleich im doppelten Sinne. Dann startet hier erstmals die Oldtimer- Rallye AvD Histo Monte vom Marktplatz aus ihre Fahrt gen Süden. Das Ziel: Monaco. Organisiert wird die AvD Histo-Monte von der Agentur Plusrallye aus Korb in Baden-Württemberg. 90 teilnehmende Boliden haben sich in diesem Jahr gemeldet. Der Senior unter den teilnehmenden Wagen ist dabei ein Riley (Jahrgang 1936). Empfangen werden die Fahrer zur Papierabnahme im Rathaus, Die Feier am Abend vor der Abfahrt findet in einem alten Speicher statt. Der erste Startschuss fällt schon am Dienstag, 12. Februar, wenn am Nachmittag ein kurzer Prolog stattfindet, die rund 100 Kilometer lange Schleife führt um Rothenburg ob der Tauber. Richtig los geht es dann am 13. Februar, weitere Übernachtungsstationen auf dem Weg nach Monaco sind in den Folgetagen Freiburg, Aix-les-Bains sowie Cannes-Mandelieu. Straßen werden für die AvD-Histo-Monte übrigens keine gesperrt, die Wagen bewegen sich im regulären Straßenverkehr und halten sich demnach auch an die Straßenverkehrsordnung.

Neben dem Riley warten auf Autofreunde Klassikermodelle wie der Jaguar MK ii (1962), Porsche 356 a Coupé (1957), ein Oldsmobile Delta 88 Royale Convertible (1971) oder ein Skoda 130 RS (1976). Ein prominenter Name findet sich auch unter den teilnehmenden Piloten: Der Kabarettist Urban Priol (bekannt aus der TV-sendung »Neues aus der Anstalt«) ist in diesem Jahr wieder mit dabei.

