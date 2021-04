Sondermodell Golf GTI »Clubsport 45«

Im Sommer 1976 brachte Volkswagen einen besonders sportlichen Golf auf den Markt: den GTI. Nach 45 Jahren ist der Golf GTI der erfolgreichste Kompaktsportwagen der Welt. Mit bis heute weit mehr als 2,3 Millionen verkauften Exemplaren. Den 45. Geburtstag der Ikone feiert VW mit einem Jubiläumsmodell: dem Golf GTI »Clubsport 45« – einer exklusive Edition des 221 kW / 300 PS starken Golf GTI »Clubsport«. Das Sondermodell zeigt sich in von Außen ganz individuell: Besonders markant das schwarz lackierte Dach samt schwarzem Dachkantenspoiler als Hommage an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten Golf GTI. Innen zitieren das Jubiläumsmodell ebenfalls klassische GTI-Insignien. Zur weiteren Veredelung gehören GTI-Schriftzüge in den Lehnen der vorderen Top-Sportsitze. Auch unter der Motohaube zeigt sich der frontgetriebenen Sportwagen äußerst dynamisch und bringt eine Höchstleistung von 228 kW (310 PS) auf die Straße. So gerüstet schafft er den 0-100-Sprint in unter sechs Sekunden und kann bis zu Spitze 250 km/h schnell fahren Die Grundversion des Sondermodells ist ab 47.790 Euro erhältlich.