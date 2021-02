Die Finanzierung in guten Händen

Wohneigentum ist derzeit die attraktivste Geldanlage in Deutschland, denn Bauherren und Immobilienkäufer profitieren von den niedrigen Zinsen. Jedoch sollte der Kauf oder Bau nicht unüberlegt und vorschnell angegangen werden.

Bei einem Bauvorhaben ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. Das gilt nicht nur für die ausführenden Handwerker, sondern auch für Ihre Bank. Die Kunden profitieren auf dem Weg zum Eigenheim von der regionalen Stärke der Raiffeisenbank im Hohenloher Land. Mit individueller Beratung und Dienstleistungen aus dem Bereich Bauen und Wohnen steht die Raiffeisenbank an der Seite ihrer Kunden. Der maßgeschneiderte VR-Finanzplan umfasst alle individuellen Wünsche und berücksichtigt alle möglichen staatlichen Förderprogramme der L-Bank Baden-Württemberg und der KfW in Form von Zinsersparnissen oder Tilgungszuschüssen. Außerdem planen die Wohnbauberater auch anfallende Nebenkosten oder unerwartete Mehrkosten in den Kreditrahmen mit ein, damit keine teure Nachfinanzierung beantragt werden muss.

Außerdem sollten man als Bauherr oder Immobilienkäufer das Zinsänderungsrisiko im Blick haben. Sicherheit bietet dabei auch nach der anhaltenden Niedrigzinsphase eine fest kalkulierbare Rate sowie Zinsen die über 20, 30 Jahre oder gar die gesamte Laufzeit festgeschrieben werden. Dadurch lässt sich das Zinsänderungsrisiko weitestgehend ausschließen.

Eine gute Finanzierung sollte bedacht geplant sein. Doch auch die beste Planung kann schon nach kurzer Zeit aufgrund von unvorhergesehenen Lebensereignissen auf den Kopf gestellt werden. Daher besprechen die Wohnbauberater der Raiffeisenbank Hohenloher Land eG mit ihren Kunden ausführlich Themen wie Sach- und Risikoversicherung, Sondertilgung oder Ratenänderungen und berücksichtigen die individuellen Wünsche. Dabei fungiert die genossenschaftliche Finanzgruppe als starker Partner.

