HAUS | BAU | ENERGIE in Künzelsau

Bewährte Fachmesse

Energieeffizientes Bauen, Sanieren und Renovieren, cleveres Finanzieren, einbruchgeschützte vier Wände, sicheres Smart Home… Alljährlich präsentieren die Aussteller auf der Baumesse Haus | Bau | Energie in Künzelsau ihr topaktuelles Angebot rund um das zukunftsfähige Domizil und machen die Messe mit ihrem baulichen Knowhow zu einem Pflichttermin für Häuslebauer, Sanierer, Renovierer und alle anderen, denen ihr Zuhause wichtig ist. Die Messe in Künzelsau hat sich in der Region sehr gut etabliert und findet im Carmen-Würth-Forum statt. Zu den Themenschwerpunkten gehören Fachwerk, Denkmalschutz, Innenraum und Ausbau, Energieeffizienz, Baufinanzierung, Solartechnik, Küchen und erneuerbare Energien

HAUS | BAU | ENERGIE

Sa. 14 bis So. 15. Oktober · Carmen-Würth-Forum Künzelsau

www.hbe-messe.de