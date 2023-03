ImmobilienMesse Böblingen 2023 – Für Eigennutzer und Anleger

Zum 24. Mal können sich Interessierte in Böblingen über die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt informieren und dort als Anleger oder auch als zukünftiger Bauherr des Eigenheims mit den Ausstellern über Bestands- oder Neubauimmobilien unterhalten. Von Bauunternehmern und Fertig- sowie Massivhausanbietern über Finanzdienstleister und regionale Banken und Sparkassen bis hin zu Makler und Baugenossenschaften ist hier alles vertreten. Aktuelle Angebote auf dem Immobilienmarkt werden ebenso vorgestellt wie die Möglichkeiten der Finanzierung. Die Messe richtet sich an alle Kauf- und Bauwillige einer Immobile, der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.

Sa. 18. bis So. 19. März · Kongresshalle Böblingen

www.messe-sindelfingen.de