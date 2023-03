Garten in Stuttgart - die Gartenmesse im April

Pflanzenschauen und Ideen für den Garten

Die »Garten« zeichnet sich durch ihr einzigartiges Ambiente und thematische Vielfalt aus. Von Pflanzenschauen über frühlingsfrische Ideen für den Garten oder auch Wohnraum bis zum Kunstbasar kann der Besucher dieser Gartenmesse alles rund um Blumen und Pflanzen sehen. Besondere Themen der Messer weden auch »Wasser im Garten« und »Indoor meets Outdoor«, sowie der naturverbundene Garten sein. Für vier Tage können sich Schöngeister an der Pflanzenwelt erfreuen und die begrünten Stuttgarter Messehallen bewundern. Im Bereich BBQ-Days kommen außerdem Grillbegeisterte auf ihre Kosten, die sich zu Außenküchen, Smokern und Outdoormöbeln informieren können oder eine Grillshow besuchen können. Die Garten feiert in diesem Jahr Jubiläum, sie wurde zum ersten mal vor 50 Jahren in Stuttgart ausgerichtet. Als besonderes Highlight hat die Messe am ersten Messetag im Rahmen der Nacht der Sinne bis 22 Uhr geöffnet. Besonderer Fokus der diesjährigen Garten liegt auf dem Thema grüne Vielfalt, über das auch in Workshops, Expertenrunden und Erlebnisvorträgen informiert wird.

GARTEN

Do.. 13. bis So. 16. April · Landesmesse Stuttgart

www.messe-stuttgart.de