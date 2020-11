Neue Looks im neuen Jahr: Fünf Einrichtungstrends 2021

Gerade in diesem Jahr hat die eigene Wohnsituation durch die Corona-Pandemie einen höheren Stellenwert als erwartet eingenommen. Viele machten aus der Not eine Tugend und nutzten die Zeit Zuhause, um die Wohnung oder das Haus mal so richtig auf Vordermann zu bringen. Aber wenn es um die eigene Einrichtung geht, hört die Arbeit nie auf. Denn es gibt immer neue Trends, neue Tipps und Tricks, neue Möbel, neue Möglichkeiten.

Trend 1: Hängepflanzen. Viele sind während der Corona-Situation zum Daheimbleiben gezwungen – und haben in dieser Zeit ihren grünen Daumen entdeckt. Zimmerpflanzen entwickeln sich daher zunehmend vom reinen Deko-Objekt zum wichtigen Bestandteil der Einrichtung. Hängepflanzen werden dabei oft unterschätzt – zu Unrecht! Denn sie ziehen den Blick nach oben und lassen den Raum optisch größer erscheinen. Gerade bei kleinen Zimmern ein echter Vorteil! Hängepflanzen lassen sich auch – beispielsweise auf regalen und Hängekörben – als ideale Raumtrenner einsetzen.

Trend 2: Runde Polstermöbel. Aktuell liegen runde Formen bei Polstermöbeln voll im Trend. Einrichtungsfreunde schätzen dabei besonders, dass sie Harmonie, Gemütlichkeit und ein gewisses Gefühl der Geborgenheit ausstrahlen. Die organisch wirkenden Konturen der Möbel verleihen dem Raum außerdem eine andere, interessante Struktur. Dabei muss es nicht gleich ein ganzes Sofa sein: Auch ein gepolstertes Kopfteil für das Bett oder ein Sessel mit moderner runder Form können Wunder wirken und sind ein echtes Highlight in jedem Zimmer.

Trend 3: Terrazzo. Ein Klassiker aus der Antike erlebt sein großes Revival. Bereits wohlhabende Römer statteten ihre Villen mit diesem eleganten Fußbodenbelag aus. Terrazzo besticht mit seinen unterschiedlichen und zufällig verteilten Farbtupfern, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Heute ist Terrazzo nicht mehr nur als Fußboden zu finden, sondern erfreut sich auch als Wandbelag, auf Küchenzeilen oder auf Blumentöpfen großer Beliebtheit. In unterschiedlichen Farbtönen oder auch in schlichtem Grau lässt sich dieser neu entdeckte Klassiker mit vielen Einrichtungen kombinieren und verleiht der Inneneinrichtung ein leichtes, mediterranes Feeling.

Trend 4: Die Büroecke. Auch die ganz pragmatische Umstellung der Arbeitswelt hat Auswirkungen auf die Inneneinrichtung. Gerade in Zeiten von Corona ist Home-Office für viele immer wichtiger geworden, sodass sie das Fehlen eines gut ausgestatteten Arbeitsbereichs bemerkt haben. Auch in Zukunft wird das Arbeiten von Zuhause eine immer größere Rolle spielen, sodass die Büroecken in vielen Wohnungen zu finden sein werden. Mit einem gesonderten Arbeitsbereich lassen sich Berufs- und Privatleben besser trennen.

Trend 5: Das bunte Bad: Vorbei sind die Zeiten, in denen Bäder eher weiß-steril gehalten wurden. Der Raum für die Körperpflege entwickelt sich immer mehr zu einer Wohlfühloase, in der gern Zeit verbracht wird. Farbe spielt dabei eine entscheidende Rolle: Bereits ein buntes Regal als Blickfang oder ausgefallene Spiegel und Lampen sorgen für das Gewisse etwas. Wer es besonders farbenfroh mag, kann auch vielfarbige Fliesen oder Duschwände wählen.