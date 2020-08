DIE EVENTLOCATION DER REGION

In diesen für uns alle herausfordernden Zeiten haben wir die Wichtigkeit und Bedeutung von realen Begegnungen und Treffen umso mehr schätzen gelernt. Mithilfe von digitalen Lösungen konnten erstmals viele Treffen überbrückt werden, doch der direkte persönliche Austausch ist langfristig unersetzlich. Daher braucht es jetzt für die Umsetzung von Tagungen, Events und Familienfeiern durchdachte und sichere Veranstaltungskonzepte. Das K bietet hierfür große und flexible Räumlichkeiten, um Veranstaltungen coronakonform umzusetzen und ist der perfekte Ansprechpartner für eine sichere Planung.

Wer heutzutage eine Veranstaltung plant, benötigt aufgrund der COVID-19-Pandemie deutlich mehr Platz als bisher. Eigene Unternehmensräumlichkeiten sind für die Durchführung eines Meetings nunmehr viel zu klein und Familienfeiern lassen sich in den eigenen vier Wänden unter Berücksichtigung der empfohlenen Abstandsregelungen nicht mehr umsetzen. Das K – Kultur- und

Kongresszentrum in Kornwestheim hat sich intensiv mit den erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen vertraut gemacht und unterstützt Veranstaltungsplaner mit viel Know-How und Fachkompetenz bei der richtigen Planung und Umsetzung von Events.

Claudia Münkel und Beate Stiller, die Betriebsleiterinnen des Ks berichten: »Der Bedarf an weitläufigen und flexiblen Räumlichkeiten ist derzeit groß. Die Corona-Pandemie hat die Veranstaltungsbranche unerwartet vor ganz neuen Anforderungen und Bedürfnissen von Seiten der Kunden gestellt und erfordert neue und flexible Konzepte. So hat Das K vielseitige Anstrengungen vorgenommen, um bisherige Bestuhlungspläne an die neuen Gegebenheiten anzupassen, die Besuchersteuerung neu zu definieren oder die Infrastruktur mit z.B. Desinfektionsstelen und Tensatoren auszustatten.« Das K eignet sich derzeit, unter Berücksichtigung des vorgegebenen Mindestabstandes von 1,50 Metern zwischen den Besuchern, hervorragend für Veranstaltungen für 5 bis zu 150 Personen.

Alle die auf der Suche nach einem flexiblen Termin und Räumlichkeiten für eine Trauung sind, für die ist Das K die richtige Adresse! Im K besteht die exklusive Möglichkeit, sich in besonderen Trauräumen das Ja-Wort zu geben. So führt Das K die standesamtliche Trauung mit einer persönlichen und individuellen Traurede, im Atrium der Stadtbücherei, im Freien auf der Seeterrasse , in kleinem und schlichtem Rahmen im Veranstaltungsraum oder auf der beeindruckenden Theatersaalbühne für Brautpaare durch. Claudia Münkel erzählt: »Es ist etwas ganz besonderes in der heutigen Zeiten eine Trauung vorzunehmen. Uns wird eine große Dankbarkeit von Brautpaare und deren Gästen entgegen gebracht, da diese es umso mehr zu schätzen wissen, dass in diesen Zeiten im K ihre Trauung in besonderem Rahmen durchgeführt werden kann.«

Wer sich im ersten Schritt selbst mit den Räumlichkeiten des Ks vertraut machen möchte, kann gleich von zu Hause aus, ganz bequem auf die erste Erkundungstour im K gehen unter: www.das-k.info. Dank eines 360 Grad Rundgangs durch Das K können hier selbst die Türen geöffnet werden. Ein zusätzlicher interaktiver 3D-Grundriss verschafft einen schnellen Überblick und gibt detaillierte Informationen zu Räumen im K.

Das K ist offen für Ideen und Wünsche und die Projektleiterinnen des Ks begleiten alle Veranstalter kompetent und sicher von der Vorbereitung bis hin zur Durchführung ihrer Veranstaltung. »Wer Das K noch nicht kennt und Unterstützung benötigt, wie die gewünschte Veranstaltung vor Ort coronakonform umgesetzt werden kann, ist herzlich zu einer Besichtigung des Hauses eingeladen. Bei einer individuellen Führung durch Das K präsentieren wir die vielfältigen Möglichkeiten des Ks und entwickeln zusammen mit unseren Kunden das passende Raum-, Sicherheits- und Veranstaltungskonzept«, berichten die Betriebsleiterinnen des Ks.

Das Kongressbüro im K

Wird der passende Raum für eine coronakonforme Veranstaltung gesucht? Die Projektleiterinnen des Kongressbüros helfen dabei, vielfältige Events im K entsprechend der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Szene zu setzen.

Das K - Kultur- und Kongresszentrum

Stuttgarter Str. 65, 70806 Kornwestheim

Fon: 07154 202-6060

kontakt@das-k.info, www.das-k-info