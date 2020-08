Einzigartiger Weingenuss

Schöne und stimmungsvolle Locations zum genussvollen Feiern oder Tagen in wein-authentischer Umgebung sind in der Region Stuttgart nicht leicht zu finden. Der Weinkonvent Dürrenzimmern hat das erfolgreich geändert. Die Weingärtner besonnen sich auf die klösterliche Vergangenheit von Dürrenzimmern und erschufen ein »Weinkloster«. Nach einem fast einjährigen Umbau erstrahlt das Weinkonvent Dürrenzimmern in einem völlig neuen Glanz.

Der Weinkonvent Dürrenzimmern liegt mitten im Zabergäu, in einem der bedeutendsten Rotweingebiete Deutschlands. In Dürrenzimmern wird nachweislich seit dem Jahre 1147 n. C. Weinbau betrieben. Wein, der seinen Ursprung als sakrales Getränk in den Klöstern hatte, ist heutzutage überwiegend im Bereich Genuss und Lifestyle zuhause.

Der Rebsortenspiegel ist umfangreich: neben den Württemberger Klassikern wie Lemberger, Trollinger, Schwarzriesling, Riesling und Kerner wachsen auch Spätburgunder und neuere Züchtungen wie Cabernet Dorsa und Sorten wie Merlot, oder Cabernet Sauvignon auf den Hängen.

Hier verschmelzen Tradition und Moderne. Am deutlichsten ist dies in den Räumlichkeiten des Weinkonvents zu sehen, die nach einem fast einjährigen Umbau in einem neuen Licht und Stil erstrahlen.

Das Eingangsportal, umgeben vom kleinen Klosterhof, ist groß, massiv und strahlt eine Wertigkeit aus, die sich im ganzen Gebäude fortsetzt. Natürliche Stoffe, wie Holz, Metall und Glas bilden die Hauptbestandteile, deren sich die Architekten zur Gestaltung der Innenräume bedienten. Entstanden ist ein gelungener, außergewöhnlicher und absolut sehenswerter Mix aus traditionellen Elementen und trendigen Akzenten.

Die Anmutung des neuen Gebäudes, zusammen mit der Ausstattung des gesamten Produktsortiments ergeben eine Kombination, die derzeit einzigartig in der Region ist. Und dass die Räumlichkeiten nicht nur besonders aussehen, sondern auch hervorragend für Feste und Feierlichkeiten in einer stilvollen und angenehmen Atmosphäre geeignet sind, zeigen die vielen verschiedenen Events, die der Weinkonvent veranstaltet.

Weinkonvent Dürrenzimmern eG Meimsheimer Straße 11,

74336 Brackenheim-Dürrenzimmern, Fon: 07135/9515-0,

www.weinkonvent-duerrenzimmern.de