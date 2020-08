Das K blickt voller Optimismus nach vorne und hat trotz der Ungewissheiten, die das COVID-19 Virus mit sich bringt, auch für die kommende Spielzeit 2020/2021 wieder ein vielseitiges Programm mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt. Getreu dem neuen Motto »Licht aus, K an« richtet das neue Programm ganz den Spot auf kulturelle Vielfalt, hochkarätige Gäste und ein abwechslungsreiches Programm für Klein wie Groß.

»Gerade in Zeiten, in denen es nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir Veranstaltungen genießen können, dass Künstlerinnen und Künstler auftreten können, dass wir gemeinsam so wertvolle Kulturerlebnisse teilen können, wissen wir mehr denn je zu schätzen und zu honorieren, welche enorme Wichtigkeit Kultur für unsere Gesellschaft hat, welch hohes Gut diese darstellt.« sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck und erinnert sich an die vielen Kulturabende, die sie auch selbst schon im K erlebte. Und auch die Erste Betriebsleiterin des Ks und Fachbereichsleiterin Kultur und Sport in Kornwestheim, Claudia Münkel, blickt begeistert zurück: »Es waren nun doch einige Monate, in denen keine Veranstaltungen stattfinden konnten. Das Team dahinter hat jedoch mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sowohl die Stadtbücherei als auch unser Kultur- und Kongressbereich bestens vorbereitet ist. Nach der Sommerpause sind wir nun voller Zuversicht, dass auch die Kultur im K wieder durchstarten kann.«

Seit sieben Jahren hat sich Das K zu einem kulturellen Hotspot entwickelt. Und auch der neue Spielplan knüpft an diese Entwicklung an. So hat das Kulturmanagement für die Spielzeit 2020/2021 unter dem Motto »Licht aus, K an!« wieder eine Vielzahl an kulturellen, international tourenden Höhepunkten geladen, die erneut eine Vielzahl an Menschen ins K locken werden, um Kultur zu genießen. Rund 70 Prozent der Besucherinnen und Besucher kommen aus Kornwestheim, viele jedoch auch aus der Region. Das ist etwas ganz besonderes, da es zeigt, dass die Kornwestheimer das Kulturprogramm annehmen und als Mehrwert ihrer Stadt genießen. Gerade in Zeiten, in denen keine Veranstaltungen stattfinden konnten, erreichte das Kulturmanagement der Stadt, Johannes Ellrott, Mara Weber und Laura Reich viele Anrufe von treuen Abonnentinnen und Abonnenten, dass sie das Angebot in ihrer Stadt vermissen und sich schon sehr auf die neue Spielzeit freuen. Die Familie der Abonnentinnen und Abonnenten ist dabei von Jahr zu Jahr gewachsen, wer einmal im K war, kommt immer wieder gerne.

Das hat die Kornwestheimer Kulturmanager noch mehr motiviert, mit positivem Geist nach vorne zu blicken und das Programm wie geplant für den Herbst zu veröffentlichen. So gibt es natürlich noch keine sicheren Prognosen, ob und in welchem Umfang gespielt werden kann und darf, jedoch startete die Kultur im K in diesem Jahr dennoch und zwar mit einem ganz besonderen Ticketvorverkaufs- System. Um den Gästen auch für die Spielzeit 2020/2021 die Möglichkeit zu geben, ihre besten Plätze rechtzeitig zu sichern, wurden vom Kulturmanagement der Stadt in diesem Jahr Reservierungen entgegengenommen. Somit sind die Plätze sicher, die Rechnungen werden jedoch erst später beglichen. Das bietet die bestmögliche Flexibilität, sodass Abonnentinnen und Abonnenten im Falle, dass Veranstaltungen abgesagt oder verlegt werden müssen, kein Risiko tragen oder Tickets umtauschen bzw. zurückerstattet bekommen müssen. Das K hat sich zu einem festen Bestandteil der Region etabliert. Dies wird deutlich durch den großen Zuspruch. So sind für manche Veranstaltungen jetzt schon nur noch Resttickets reservierbar. Alle aktuellen Informationen zu kommenden Veranstaltungen werden jeweils auf der Homepage des Ks veröffentlicht.

Das Theater im K mit seinen 420 Plätzen hat dabei eine familiäre Größe, das Programm ist vielseitig, anspruchsvoll und voller Überraschungen. Und das macht Das K auch aus: Immer wieder entdeckt man Shows von internationalem Format wie »Släpstick« oder »The Tap Pack«, »Thommy Ten & Amélie van Tass« oder »Hollywood meets Broadway«, renommierte Kabarettisten wie Lisa Eckart, den versierten Klavierkabarettisten Bodo Wartke gleichermaßen wie A-Cappella mit Viva Voce sowie regionale Künstlerinnen und Künstler. Im Genre Theater erwartet das Publikum von der Komödie »Der Sittich« über das Schwarz-Weiß-Theater »Drei Männer im Schnee« bis zum berührenden Maskentheater „»Solitudes« ein großes Spektrum. Auch die Oper erhält Einzug in das Programm, so wird die Compagnia Nuova nach der Erfolgsproduktion »La Traviata« nun auch Pucchinis Oper »Tosca« ganz schlicht als Kammerstück auf die Bühne bringen. Das besondere im K ist wohl, dass es Jung wie Alt gleichermaßen kulturell begeistert. So sind die beiden Kindertheater-Abo Reihen auch in diesem Jahr wieder voller zauberhafter Geschichten, Märchen und neuer Erzählungen.

Was im Herbst letztlich tatsächlich passieren wird, weiß heute noch keiner, Das K ist in jedem Falle vorbereitet – in gleichem Maße für den Normalbetrieb als auch für einen Betrieb mit Einschränkungen.

Die Ansprechpartner des Kulturmanagements im K.

Johannes Elrott

Johannes_ellrott@kornwestheim.de - 07154 202-6033

Laura Reich

laura_reich@kornwestheim.de - 07154 202-6038

Mara Weber

mara_weber@kornwestheim.de - 07154 202-6064

Das K - Kultur- und Kongresszentrum

Stuttgarter Straße 65

70806 Kornwestheim - www.das-k.info