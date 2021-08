Schwäbisch Hall: Tagen mit Charme und Seele

Mit einer charmanten historischen Altstadt, tagungsfreundlichen Räumlichkeiten und kurzen Wegen ist Schwäbisch Hall als Tagungsort geradezu prädestiniert.

Der »Neubau« in Schwäbisch Hall sticht als Veranstaltungsort durch sein historisches Ambiente besonders heraus. Wer es gerne moderner mag, findet im Veranstaltungs- und Kongresszentrum »Fassfabrik« mit seiner markanten Industriearchitektur den passenden Rahmen für seine Tagung und andere Veranstaltungen. Ergänzt werden diese beiden Highlights durch die Hospitalkirche. Sie empfiehlt sich vor allem für Hochzeiten und kleine Konzerte. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer, kleinerer Tagungsorte in der Stadt. Sowohl kleine Vorstandstreffen als auch Meetings mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern – werden in Schwäbisch Hall zu einem unvergesslichen Erlebnis, ganz besonders dann, wenn sie mit einer Übernachtung verbunden und um ein Rahmenprogramm ergänzt werden, beispielsweise um eine Altstadtführung.

Die Fassfabrik im Karl-Kurz-Areal ist Schwäbisch Halls modernes Veranstaltungs- und Kongresszentrum. Dieses befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Schwäbisch Hall-Hessental, nur wenige Autominuten vom Adolf Würth Airport in Hessental entfernt und ist bestens mit dem ÖPNV an das historische Stadtzentrum angebunden. Die Fassfabrik mit ihrer markanten Industriearchitektur bietet auf einer Fläche von rund 2.400 qm und einer lichten Raumhöhe von bis zu 7,50 m nicht nur einen unverwechselbaren und vielfältig nutzbaren Multifunktionssaal, sondern eine Vielzahl weiterer unterschiedlich dimensionierter Tagungs- und Veranstaltungsräume. Der ideale Ort für Kongress- und Tagungsveranstaltungen, Produktvorstellungen, Galaabende, Firmenfeiern und Messen. Die Fassfabrik umfasst unter anderem einen multifunktionalen Festsaal mit Foyer und Bar. Dort finden max. 1.000 Personen Platz. Bei fester Reihenbestuhlung bis zu 780 Personen, bei Bankettbestuhlung 500 Personen sowie bei parlamentarischer Bestuhlung bis 308 Personen. Außerdem gibt es einen teilbaren Konferenzsaal bis 126 Personen sowie neun flexible Tagungs- und Besprechungsräume. Informationen und Vermietung: Schwäbisch Hall Facility Management GmbH, 0791-46 4778, fassfabrik@shfm.de.

Die 1508 bis 1527 als »Neubau« errichtete Stadthalle diente in Schwäbisch Hall ursprünglich als Waffenlager der reichsstädtischen Bürgerwehr und das fünfstöckige Dachgestühl als Getreidespeicher. Heute ist sie dank ihres historischen Ambientes und moderner Veranstaltungstechnik ein idealer Ort für Tagungen, Konzerte und festliche Ereignisse. Zum Neubau gehört der Zeughaussaal im Erdgeschoss. In diesem Geschoss gibt es ein Foyer, eine Garderobe und bei variabler Bestuhlung finden bis zu 540 Personen platz. Bei einer Tischbestuhlung bis zu 400 Personen. Außerdem gehört noch der Theater- und Konzertsaal im 1. Obergeschoss zum Neubau. In diesem Geschoss gibt es ein Foyer, eine Bühne und 610 fest eingebauten Sitzplätzen mit ansteigender Theaterbestuhlung sowie Künstlergarderoben, Licht- und Tontechnik. Im 2. Obergeschoss finden sich außerdem ein Foyer und eine Galerie.

Die profanierte Hospitalkirche ist mitten im historischen Stadtzentrum gelegen und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Goethe-Institut. Der barocke Kirchenraum dient heute als Festsaal und eignet sich ideal für Vorträge, Lesungen, Konzerte, Kabarettveranstaltungen oder Trauungen. Dazu gehören ein Foyer, ein fest eingebautes Podium, feste Reihenbestuhlung bis 248 Personen, eine kleine Künstlergarderobe, Licht- und Tontechnik sowie 470 Parkplätze in nächster Nähe, P6 und P9. Informationen und Vermietung von Neubau und Hospitalkirche: Touristik und Marketing Schwäbisch Hall, 0791-751 221, touristik@schwaebischhall.de.

Mehr Infos und weitere Tagungsorte und -hotels in Schwäbisch Hall unter: www.schwaebischhall.de/veranstaltungsorte