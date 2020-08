Ungestört und flexibel feiern

In der MORITZ-Eventhalle in Ellhofen ist man flexibel und kann all seine Wünsche und Vorstellungen umsetzen. Die offene Architektur der MORITZ-Eventhalle und die perfekte Lage bietet Möglichkeiten für verschiedenartigste Einsätze: Hochzeitsfeier, Polterabend oder eine rauschende Jungesellenabschiedsparty. Die modernen Räumlichkeiten überzeugen durch komplette Flexibilität. Moderne Licht- und Tontechnik ist vorhanden, spezielle Anforderungen können problemlos hinzugebucht werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den großen Außenbereich mitzunutzen, der sich im direkten Anschluss zur Eventhalle befindet. Er kann mit in das Event einbezogen werden, zum Beispiel für einen schönen Sektempfang oder eine Kaffee- oder Cocktailbar.

Das Catering Team von City Event bietet alles, was das Herz begehrt: Von regional-schwäbischer bis zu internationaler Kü­che oder einer Grill-Party ist alles dabei. Egal ob Buffet oder 5-Gänge-Menu – hier bleiben vom kleinen Portemonnaie bis Exklusiv keine Wünsche offen. Auch bei den Getränken wird den Gästen eine große Auswahl geboten, von der exklusiven Weintheke bis zur Cocktailbar. Das ganz große Plus: In der MORITZ-Eventhalle kann man völlig ungestört bis tief in die Nacht feiern.

MORITZ-Eventhalle

City Event IDE GmbH

Brücklesäckerstr. 4, 74248 Ellhofen

Ansprechpartnerin: Frau Wieland

Fon: 07134-5260-191

r.wieland@city-event.net

www.moritz-eventhalle.de