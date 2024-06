Thermen & Badewelt Sinsheim – Sommerzeit unter Palmen genießen

Abkühlung in den Außenpools, entspannte Livemusik, Südseefeeling am Paradise Beach, Erfrischung an der Strand-Bar und vieles mehr erwartet alle Gäste in diesem Sommer. Die Thermen & Badewelt Sinsheim präsentiert ein vielseitiges Sommerprogramm und öffnet auch in diesem Jahr das Palmenparadies mit Beach für Groß und Klein in den Sommerferien bis zum 8. September 2024. Neben den Wasserattraktionen im Palmenparadies und dem Thermenstrand mit Außenpools, sind auch Mitmach-Aktionen für die Kinder geplant.

Die Sonne im Gesicht, feiner Sand unter den Füßen, das Rascheln der Palmenwedel – der Sandstrand „Paradise Beach“ erwartet die Gäste in diesem Sommer wieder direkt am Thermensee. Ob Drinks an der Strandbar, Erfrischung in den Außenpools, ein schattiges Plätzchen unter den Südseepalmen oder Entspannung pur in den Hängematten oder beim sanften Schaukeln – all das macht die Thermen & Badewelt Sinsheim zu einer der begehrten Sommerdestinationen in der Region. In den Sommermonaten bieten das Palmenparadies und die Vitaltherme & Sauna nochmal besondere Momente der Erholung. Wenn die auffahrbaren Cabrio-Dächer geöffnet sind, jeden Sonnenstrahl einfangen und für die frische Brise sorgen, entsteht ein außergewöhnliches Erlebnis. Ab dem 25. Juli gibt es für die Gäste direkt am Paradise Beach ein weiteres Highlight. Die aufblasbare Surfstation ist Garant für großen Sommer-Spaß – für alle, vom Profi bis zum Anfänger (Kinder ab 1,30 m Körpergröße und 33 kg). Die Surf-Slots (30 Min) werden vor Ort an der Surfstation buchbar sein.

Thermen & Badewelt Sinsheim, Badewelt 1, 74889 Sinsheim, Fon: 07261-40280, www.badewelt-sinsheim.de