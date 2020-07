Bad Mergentheim hat die besonderen Momente für eine entspannte Sommer-Auszeit. In einer Atmosphäre von Achtsamkeit und Lebensfreude gibt es viel zu erleben.

Ob ausgedehnte Touren auf Rad-Wegen der Spitzenklasse, das Wandern mit herrlichen Panorama-Blicken, Kanufahren auf der Tauber oder das unvergessliche Abenteuer in einem der artenreichsten Wildparke Europas: Hier schlägt das Herz höher. Im sonnenverwöhnten Bad Mergentheim zieht es früher oder später jeden nach draußen.

In der Gesundheitsstadt weiß man auch, was Körper, Geist und Seele für wirkliche Erholung brauchen. Zum Beispiel die Atmosphäre wunderschöner Parkanlagen wie im Kurpark oder im Schlosspark. Blumenpracht, Vogelgezwitscher und Wasserspiele inklusive. Dazu das Flair einer geschichtsträchtigen Altstadt, in der zahlreiche Cafés oder schmucke Plätze zum Verweilen einladen. Ab 15. Juli ist auch die Solymar Therme wieder geöffnet.

Und gleichsam entfalten sich hier Kreativität, Kunst und Unterhaltung: Bad Mergentheim begrüßt in diesem Sommer mit abwechslungsreichem Programm. »Bei uns hat Kultur wieder geöffnet«, lautet das Motto. Einen großen Spaß für die ganze Familie und für historisch Interessierte gleichermaßen verspricht die

Sonderausstellung »Rom lebt! Mit dem Handy in die Römerzeit«, die im Residenzschloss zu bestaunen ist. Herzhaft gelacht werden darf im Kulturforum, wo die Stadt über 100 Arbeiten von Uli Stein, Deutschlands bekanntestem Cartoonisten, ausstellt – und das sogar bei freiem Eintritt. Im Kurpark ist »open air« die wegen des begeisterten Zuspruchs erneut verlängerte Bronzekunst-Ausstellung des Bildhauers Thomas Reichstein zu sehen. Im Sommer gibt es zudem ein großes »Waldkino« im Wildpark.

So viel Erlebnis macht hungrig: In der Genießer-Region Bad Mergentheim kommen überwiegend regionale Produkte auf die Teller und ins Glas. Gastronomen tun alles für Gesundheitsschutz bei gleichzeitig unbeschwertem Aufenthalt. Das rundet die besonderen Bad-Mergentheim-Momente im Sommer 2020 perfekt ab. Alle aktuellen Informationen und Änderungen finden sich auf der Internetseite www.bad-mergentheim.de.

