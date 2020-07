Viele der Touren und Rundwanderungen führen zu ihm: dem Bad Uracher Wasserfall. Die Wanderung zu dem Wasserfall wird belohnt mit einer großartigen Aussicht über den Burgruinen Teck, Hohenneuffen und Hohenurach und gehört zu einem der schönsten Wanderwege Deutschlands. Das besondere daran ist, dass der Wasserfall nicht nur von unten betrachtet werden kann, denn am Rande des Wasserfalls führen steile Stufen auf die Hochwiese, von der aus der Wasserfall auch aus der oberen Perspektive bewundert werden kann. Das Wasser stürzt hier 37 m in die Tiefe und fließt anschließend weiter ins Tal. Der Ursprung des Wasserfalls ist eine Karstquelle. Nicht nur bei warmen Temperaturen ist der Uracher Wasserfall ein Naturspektakel, denn an sehr kalten Wintertagen kann es durchaus vorkommen, dass er komplett zufriert, was ein spektakuläres Bild abgibt.