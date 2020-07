Endlich ist es soweit, am ersten Sonntag im Juli wird es »provokativ & so feministisch«. Das weltweit erste Museum für Bademode und Badekultur in Bad Rappenau lässt die Vorhänge aufgehen mit drei Jahrhunderten Bademode und intensivem Entertainment. Aufgrund von Corona erfolgt die Eröffnung ohne große Feier, diese soll aber nachgeholt werden.

Aloha! Endlich ist es wieder soweit, die »Hauptstadt der Bademode« Bad Rappenau und damit Baden-Württemberg bekommt mit dem BikiniARTmuseum ein einzigartiges Museum ohne jegliches Vorbild. Deshalb genießt es auch bereits allerhöchste, internationale Beachtung. Als Eröffnungstag wurde passenderweise der 5. Juli gewählt – auch bekannt als »International Bikini Day«.

Das BikiniARTmuseum verfügt über die wertvollste Bademodensammlung der Welt, beginnend ab 1870 und bis in die Gegenwart reichend. Herausragend in dieser Sammlung: der Besitz von dreiviertel aller existierenden Louis Réard-Stücken. Bei Réard handelt es sich um niemand Geringeres als den Erfinder des Bikinis, was jedes Bademodenteil zu einer Rarität für jedes Museum macht. »Der Goldene Réard« ragt noch einmal hinaus und ist dabei der historisch wertvollste Bikini überhaupt.

Besucher des Museums (Öffnungszeiten: Mo.-So. 10 bis 20 Uhr) werden von der Vielfältigkeit der Themabearbeitung überrascht sein. Shows, Musik und Bewegung, viele erstaunliche Kunstwerke zum Thema, unzählige Möglichkeiten, etwas selbst zu machen und Geschichten aus allen Kontinenten garantieren einen ebenso informativen wie auch unterhaltsamen Urlaubstag. Und wer dann noch Hunger hat: Direkt neben dem neuen BikiniARTmuseum hat im Juni mit dean&david ein neuer gesunder Restaurant-Hotspot eröffnet.

Bikiniartmuseum

Buchäckerring 42 · 74906 Bad Rappenau

Tel. 0941-28090993 · www.bikiniartmuseum.de