DAV Sommerferienprogramm

Bei den Ferienprogrammen in der Kletter-arena Heilbronn und am Kletterturm in Öhringen gibt's ordentlich was zum ­Austoben! Jetzt anmelden, Spaß haben, Abenteuer erleben.

Fun und Action pur für alle kleinen Abenteurer, Rabauken, Racker und Helden – das verspricht die Kletterarena und der Kletterturm in Öhringen. Nach dem Motto »Raus aus der Bude, runter vom Sofa und rein ins Vergnügen«, können sich die Kids hier bei einem abwechslungsreichen und vielfältigen Programm richtig austoben, ihre Grenzen finden, Geschicklichkeit und Balance testen, sich reizvollen Herausforderungen und überraschenden Aufgaben stellen, jede Menge Abenteuer und grenzenlos Spaß erleben. Ein mega cooles und faszinierendes Ferien-Erleben mit purem Kletter- und Outdoorspaß, Fun-Faktor und Nervenkitzel. Da kommen garantiert alle Kids auf ihre Kosten! Da es zur Zeit ein paar Regeln und Maßnahmen einzuhalten und zu beachten gilt, hat die Sektion Heilbronn des Deutschen Alpenvereins entsprechende Vorkehrungen getroffen, damit dem maximalen Spaßfaktor nichts im Wege steht und alles reibungslos funktionieren kann.

Die Kletterarena in Heilbronn ist eine moderne Sporthalle in einem charmanten Industriegebäude. Die Halle bietet für alle Klettereinsteiger, Breiten- und Leistungssportler mit etwa 200 Routen und 200 Bouldern eine große Auswahl an ständig wechselnden Herausforderungen In- und Outdoor.

Der Kletterturm in Öhringen ist eine einzigartige, für die Landesgartenschau 2016 entwickelte, Stahlkonstruktion und bietet auf vier Ebenen und mit insgesamt 48 Stationen einen ultimativen Adrenalin-Kick und ein einzigartiges Fun-Erlebnis.

Mehr Infos, einen genauen Einblick und Details zur Anmeldung gibt es unter www.dav-heilbronn.de.

Deutscher Alpenverein Sektion Heilbronn

Lichtenbergerstraße 17 · 74076 Heilbronn

Tel. 07131-679933 · www.dav-heilbronn.de