Erlebnispark Tripsdrill: Grenzenloser Spaß

Zwischen Stuttgart und Heilbronn liegt der Erlebnispark Tripsdrill. Über 100 originelle Attraktionen, das Wildparadies und das Natur-Resort begeistern alle Generationen und sind das ideale Ziel für die Sommerferien.

Im Eintritt für den Erlebnispark enthalten ist auch das täglich geöffnete Wildparadies, das 2022 sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Über 60 verschiedene Tierarten sind hier zu Hause. In begehbaren Gehegen lassen sich zahme Hirsche füttern. Täglich außer freitags findet um 13.45 Uhr die Fütterung bei den Fischottern und um 14.30 Uhr bei Wolf, Bär, Luchs und Wildkatze statt. Die Falknerei gibt mit Falken, Adlern, Geiern und Milanen einen Eindruck von der vielfältigen Welt der Greifvögel. Zu Erkundungstouren laden Walderlebnispfad, Barfußpfad und Abenteuerspielplatz ein.

Das Natur-Resort Tripsdrill garantiert einzigartige Übernachtungsmöglichkeiten. Die komfortablen Schäferwagen (für bis zu 5 Personen) sind komplett ausgestattet mit Heizung, Waschbecken, Kühlschrank/Minibar, TV und Ventilator. An zentraler Stelle befindet sich das aufwendig thematisierte Badehaus mit Fußbodenheizung. Neben den 20 Schäferwagen gibt es 28 Baumhäuser (für bis zu 4 bzw. 6 Personen). Ausgestattet mit einem Schlafbereich, einer Sitzecke mit Flachbildfernseher, Kaffeemaschine und Kühlschrank/Minibar sowie eigenem Sanitärbereich mit Dusche/WC bieten sie Hotelkomfort in luftigen Höhen. W-LAN ist sowohl in den Baumhäusern als auch in den Schäferwagen kostenfrei verfügbar.

Für alle, die noch mehr Spaß und Abwechslung wollen, empfiehlt sich der Tripsdriller Jahres-Pass, der sich bereits nach dem dritten Besuch mehr als gelohnt hat. Er gilt volle 12 Monate während der Saison im Erlebnispark und ganzjährig im Wildparadies. Zudem kann man damit auch einige Partnerparks im Ausland kostenfrei besuchen.

Der Erlebnispark Tripsdrill hat bis zum 6. November 2022 täglich geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 38 Euro und für Kinder und Senioren 33 Euro. Im Tages-Pass ist auch der Eintritt ins Wildparadies sowie ein Vinarium-Glas als Souvenir enthalten. Kinder unter 4 Jahren erhalten freien Eintritt. Übrigens: Parken ist in Tripsdrill kostenlos – ca. 4.000 Plätze stehen vor Erlebnispark und Wildparadies zur Verfügung.

