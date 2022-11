Fashion-Startup ALPS AND BEACH launcht erste All-in-Shorts »Henri«

Lässig elegante Lieblingsstücke, die nachhaltig beeindrucken, das verspricht das neue Fashionlabel „ALPS AND BEACH“ aus Hamburg. Mit dem Launch ihres ersten Produkthighlights „Henri“ haben die beiden Gründer Rike und Andreas Köpf ihre Idee von hochwertiger Mode für Individualisten und Naturliebhaber verwirklicht.

Design mit Herz und Verstand

Rike und Andreas Köpf entwickeln Fashion-Produkte, die das Leben einfacher machen. Mode mit Outdoor-Funktionen, die man entlang der Elbe vergebens sucht. „Durch unsere Kollektionen möchten wir die Natur mit allen Sinnen erlebbar machen“, so Andreas Köpf. Eine Shorts, welche die Umkleidekabine überflüssig macht. Ein Blouson, in der die Kapuze je nach Bedarf verschwindet. Lässige Beachwear mit Lichtschutzfaktor. Das innovative Label setzt modernste Herstellungsverfahren ein und arbeitet mit neuesten Material- und Produktkonzepten.

Umziehen leicht gemacht

„Henri“ ist das erste Kind der „ALPS AND BEACH“-Kollektion. Eine zeitlos schöne 2-in-1 Sport-Shorts und der perfekte Outdoor-Buddy nach dem Schwimmen, Kiten, Surfen oder Mountainbiken. Die innovative Umziehhilfe ersetzt Handtuch und Umkleidekabine in Einem. Einfach über die Bade- oder Radlerhose ziehen, Knöpfe an den Beininnenseiten öf fnen, Hose darunter ungesehen ausziehen, abtrocknen und Knöpfe wieder schließen. Fertig zum Wohlfühlen!

Die Idee zur Umkleidekabine „to go“ entstand auf einem Ausflug in den Bergen. Im Gegensatz zu seiner Frau, die sich nach dem Schwimmen im See sehr elegant unter ihrem Kleid umzog, tat sich Andreas Köpf viel schwerer. „Ich habe meinen Mann angeschaut und beschlossen: Wir müssen etwas erfinden, womit sich JEDER stressfrei, schnell und unauf fällig umziehen kann.“ Andreas Köpf war sofort angeregt, schnell entstand der erste Entwurf.

Hommage an Henri

ALPS AND BEACH möchte Menschen inspirieren und zu neuen Wegen motivieren. „Ich komme aus dem Allgäu, meine Frau ist waschechte Hamburgerin“, erklärt Andreas Köpf. „Unsere scheinbar gegensätzlichen Heimatregionen zu verbinden, fanden wir extrem spannend.“ Das erste Produkthighlight des Hamburger Startups ist auch eine Hommage der Eltern an ihren verstorbenen Sohn. „Henri ist immer noch an unserer Seite. Mit jedem, der die Shorts bei kleinen und großen Outdoor-Abenteuern trägt, entdeckt Henri auf seine Weise die Welt“, sagt Rike Köpf. „Er lebt in unseren Herzen und durch diese Innovation weiter. Und das ist es, was uns antreibt.“ Zu entdecken gibt es „Henri“ in den kommenden Wochen auch vor Ort. Rike und Andreas Köpf sind auf zahlreichen Beachfestivals mit ihren Produktneuheiten vertreten.

Gemeinsames Herzensprojekt

Den Impuls zur Gründung ihres gemeinsamen Herzensprojekts gab ein schwerer Schicksalsschlag: Nach dem Verlust ihres Sohnes fuhr das Paar für eine Auszeit ins Allgäu. „Schon immer haben wir die Kraft, Krisen durchzustehen, aus der gemeinsamen Zeit geschöpft“, erinnert sich Rike Köpf.

„Wir sind in völlig unterschiedlichen Berufen tätig. Deshalb wurde uns im Allgäu schnell klar, dass wir künftig eine gemeinsame Aufgabe und mehr Zeit füreinander brauchen.“ Die Vision, eine Marke zu kreieren, mit der man sich am Meer ebenso zuhause fühlt wie in den Bergen, war entstanden. Ein Label, mit dem sich jeder Naturliebhaber identifizieren kann. Der Name ALPS AND BEACH war geboren.

Nachhaltige Materialien. Fair produziert in Europa

Ein besonderes Augenmerk der Marke liegt auf Produktqualität und langlebigen Materialien. Die beiden Gründer sind sich ihrer Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen bewusst und möchten Natur und Umwelt bewahren. Entlang der gesamten Lieferkette setzt ALPS AND BEACH auf höchste Standards. Produziert wird ausschließlich in Europa, zu fairen Arbeitsbedingungen. ALPS AND BEACH ist ein junges, innovatives Fashionlabel aus Hamburg, das hochwertige Lieblingstücke für Individualisten und Naturliebhaber kreiert. Die Marke verbindet Ausdruck der Persönlichkeit und sportliche Eleganz mit der Liebe zur Natur und dem Respekt vor dem Menschen. Das Label setzt auf Qualität statt Quantität und steht für nachhaltige und faire Produktion. Das ALPS AND BEACH Sortiment ist im Online-Shop erhältlich.