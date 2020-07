Foto: TI Feuchtwangen_Andreas Strunz

Das Feuchtwanger Land mit seinen Wäldern und Wiesen, sanften Hügeln und Talgründen mit Weihern und Bachläufen ist zum Wandern und Radfahren bestens geeignet. Um Feuchtwangen gibt es ein dichtes Netz an Radwegen, das zahlreiche Möglichkeiten für Rundtouren bietet und durch die weitgehend unberührte Natur links und rechts des Sulzach- und des Wörnitztales führt, in dem es viel zu entdecken und zu erleben gibt. Neu entstehen wird in diesem Jahr der Sulzachradweg, der entlang des Flüsschens Sulzach von Schillingsfürst über Feuchtwangen nach Wittelshofen führt. Ab Juli 2020 wird bei der Tourist Information Feuchtwangen eine Radkarte für das Feuchtwanger Land erhältlich sein.

Die Kreuzgangspiele haben in diesem besonderen Jahr unter dem Motto »Neues Spiel – Neues Glück« von Anfang Juli bis Mitte August ein abwechslungsreiches Sonderprogramm mit verschiedenen Stücken für alle Altersgruppen aufgelegt.

Wer kulinarische Köstlichkeiten liebt, findet ebenfalls reichlich Auswahl: verführerische Pralinen, handgeschöpfte Schokoladentafeln, Leckerbissen aus dem Urgetreide Emmer, Fisch- und Wildgerichte und natürlich typisch fränkische Spezialitäten. Eine gewachsene fränkische Wirtshauskultur, gemütliche Biergärten und schöne Plätze zum draußen sitzen erwarten die Gäste.

Tourist Information Feuchtwangen

Marktplatz 1 · 91555 Feuchtwangen

Tel. 09852-904-55 · www.tourismus-feuchtwangen.de