Kräuterführung »Wilde Weggesellen« in Eberbach am 20. August 2023

Die Tourist-Information der Stadt Eberbach bietet am Sonntag, den 20. August 2023 eine Kräuterführung »Wilde Weggesellen« an. Treffpunkt ist um 9:30 Uhr am Sportplatz in Pleutersbach (Ersheimer Str.).

Entlang des Weges möchte die Kräuterführerin Esther Reinmuth Interessierte in die Welt der Pflanzen (ent)führen und über ihre Anwendungsmöglichkeiten berichten. Manches ist noch bekannt, aber vieles über die Pflanzen ist in Vergessenheit geraten. Einige Pflanzen wurden als Nahrung genutzt, andere zur Heilung, wieder andere oder dieselben zur Fasergewinnung. Viele der wilden Pflanzen stecken voll mit unbändiger Energie. Wer einen Garten hat, sieht, wie schnell sich manches Kräutlein darin verbreitet, ohne das eigene Zutun.

Anmeldung und Informationen zur Zahlung gibt es bei der Tourist-Information Eberbach Tel. 06271 – 87242 oder tourismus@eberbach.de, Tickets können auch online gebucht werden unter dem Eber Ticket Shop www.eber-ticket-shop.de