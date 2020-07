Plochinger Panorama

Nah statt fern heißt es diesen Sommer des Öfteren. Dass ein Urlaubstag in der Nähe durchaus erlebnis- und abwechslungsreich sein kann, erzählt dieser Erlebnisbericht über die »Plochinger Panoramaroute«. Eine Besucherin aus der Region Stuttgart, die Plochingen das erste Mal besucht hat, berichtet.

Foto:Martina Denkner

»Es ist kurz nach neun an einem sonnigen Ferientag und wir starten unseren »Urlaubstag nah statt fern« im inklusiv geführten Café am Teckplatz, im Plochinger Stadtteil Stumpenhof, mit einem leckeren Frühstück auf der Terrasse. Wir, das sind zwei Jungs im Alter von elf und vier, meine Freundin und ich. Gestärkt mit Butterbrezel, Müsli, Kaffee und Kakao lassen wir uns im Café noch den Schlüssel für den gegenüberliegenden Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins geben. Der etwas trutzig wirkende Sandsteinturm wirkt so, als sei er gerade einem Märchen entsprungen und als ob jeden Moment Rapunzel ihr Haar herablassen würde. Oben bietet sich ein toller Blick über das Neckartal bis zur Schwäbischen Alb.

Faszinierende Ausblicke soll es heute noch weitere geben, das zumindest verspricht die »Plochinger Panoramaroute«, ein knapp neun Kilometer langer Rundweg in den Plochinger Höhenlagen. Vom Aussichtsturm aus geht es größtenteils durch Wiesen, Wälder und Felder. Besonders beliebt bei unseren kleinen Wanderern sind die großzügigen Holzliegen, die sich immer mal wieder am Wegesrand auftun. Ab und zu gelingt es aber auch uns Mamas, den Platz zu ergattern und die Kinder machen es sich auf einer Decke mit einem Kartenspiel gemütlich. Der Blick von der Liegebank bestätigt, warum die Tour »Panoramaroute« heißt.

Foto: Stadt Plochingen

Einen weiteren Höhepunkt haben wir uns für das Ende der Tour aufgehoben: Kurz vor Schluss führt diese nämlich am Plochinger Kletterwald vorbei. Wir fanden, das wäre eine prima Belohnung für das tapfere Mitwandern und haben uns bereits von zu Hause online zum Klettern angemeldet. Meine Freundin und der Vierjährige vergnügen sich an den Kids-Parcours, mein Sohn und ich wagen uns in luftige Höhen und können von der Seilbahn »Flying Fox« gar nicht genug bekommen. Mit der Buslinie 141 geht es schließlich vom Teckplatz wieder runter in die Innenstadt, wo wir uns noch eine leckere Eistüte gönnen. Und natürlich verlassen wir Plochingen nicht, ohne uns noch die farbenfrohe

Hundertwasserwelt im Innenhof der Anlage »Wohnen unterm Regenturm« angesehen zu haben. Die bunte Häuserfassade mit den tanzenden Fenstern und aus den Erkern wachsenden Bäumen fasziniert auch unsere Jungs. Ein abwechslungsreicher Urlaubstag geht zu Ende. « Für alle, die selbst einmal die Schönheit Plochingens hautnah erleben wollen, hat die PlochingenInfo eine Broschüre zusammengestellt. Die Wander-Broschüre mit der Beschreibung der »Plochinger Panoramaroute« ist über die PlochingenInfo erhältlich. Der Routenverlauf sowie die GPX-Daten der Tour können auch bei Outdooractive heruntergeladen werden unter: https://bit.ly/3hEVmo2.

PlochingenInfo

Marktstraße 36 · 73207 Plochingen · Tel.: 07153-7005-250

tourismus@plochingen.de · www.plochingen.de

www.facebook.com/PlochingenTourismus

www.instagram.com/PlochingenTourismus