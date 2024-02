Romantische Saunanacht im RappSoDie im März

Das Bad Rappenauer RappSoDie Sole- und Saunaparadies steht für Wellness pur. Hier wird Dienstleistung am Gast groß geschrieben. Im RappSoDie können Besucher fühlen, wie die Zeit verrinnt und die Sinne genährt werden. Achtung: An alle Verliebten und die, die es noch werden wollen. Am Samstag, den 16. März findet die unvergessliche romantische Saunanacht statt. Besucher tauchen ein in ein Meer voller Kerzen, Rosen und sanfter Musik. Sie erleben ein Feuerwerk der Extraklasse und können Romantik pur mit Live-Pianist, Himmelsherzenswünschen, Kerzenschwimmen im Solebad, speziellen Aufgüssen und Zeremonien, Feuerwerk, Romantik-Buffet mit Schokobrunnen und vieles mehr genießen. Einlass ist um 19.00 Uhr mit Sektempfang.

Sa. 16.3., 19 Uhr, RappSoDie – Sole- und Saunaparadies

Salinenstraße 37, 74906 Bad Rappenau, Fon: 07264-2069330

www.rappsodie.info