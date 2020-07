In einem europaweit einzigartigen Ambiente werden auf zwei Etagen ungeahnte Möglichkeiten des Einkaufens goldener sowie brillanter Meisterwerke präsentiert. Hinzu kommen spannende Wissens- und Erlebnisbereiche sowie die Möglichkeit, selbst beim Goldschmieden kreativ zu werden. Über 250 Jahre Erfahrung und Kompetenz sind hier hautnah zu spüren!

Die attraktiven Einkaufsflächen der »SCHMUCKWELTEN« glänzen mit über 150 Schmuck- und Uhrenmarken in allen Preislagen. Von goldigen Souvenirs, Accessoires, Fashion- und Trendschmuck internationaler Marken in den Arkaden bis hin zum Luxusgeschmeide bei Juwelier Leicht bieten die SCHMUCKWELTEN alles – das pure Einkaufsvergnügen!

In der »Beletage« der »SCHMUCKWELTEN« im ersten Obergeschoss präsentieren sich die Deutsche Schmuck und Uhren und die Galerie für Kunst & Design. Auf dieser Drehscheibe dreht sich fast alles um Design und Qualität »Made in Pforzheim«. In der Galerie für Kunst & Design freut sich ein Team von Designern und Goldschmiedinnen darauf, die Besucher für das Besondere zu begeistern. Unikat- und Designschmuck von über 80 Künstlern und Schmuckschaffenden faszinieren die Besucher.

Diese Einheit bildet eine räumliche und thematische Symbiose mit der Deutsche Schmuck und Uhren: Ein liebevoll gestalteter Showroom und ein Verkaufszentrum für die Produkte der industriellen Fertigung sorgen für einen unvergesslichen Eindruck. Und besonders wichtig: Hier beraten Experten, nämlich ausgebildete Goldschmiede und Uhrmacher: Deutsche Qualität aus deutscher Produktion.

In der Gläsernen Manufaktur wird die Schmuckgeschichte Pforzheims wieder lebendig und lädt zum Mitmachen ein. Arbeiten, sägen und feilen wie ein Profi an einem historischen Goldschmiedebrett – ein unvergessliches Erlebnis.

SCHMUCKWELTEN Pforzheim

Westliche Karl-Friedrich-Straße 56 · 75172 Pforzheim

