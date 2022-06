Schwäbische Waldbahn & Feenspuren-Premiumwanderwege

Schwäbische Waldbahn: Mit Volldampf ins Vergnügen

Pure Nostalgie auf knapp 23 km. Eine der steilsten Strecken Baden-Württembergs führt von Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim. Im Remstal startet die Dampfzugfahrt am Bahnhof in Schorndorf und führt langsam hinaus über Streuobstwiesen und drei eindrucksvolle Viadukte hinauf in den Welzheimer Wald. Sonn- und Feiertags zuckeln die Dampflok aus dem Jahr 1937 und die Diesellok aus dem Jahr 1964 mit den verschiedenen Waggons in Art der 1950er Jahre auf der Schwäbischen Waldbahn umher. Sowohl in der 1. Klasse als auch in der 2. Klasse ein echtes Erlebnis! Wer auf seinen Ausflug den Drahtesel mitnimmt, kommt ebenso auf seine Kosten. Mit dem kostenlosen Transport von Fahrrädern bei der Schwäbischen Waldbahn lassen sich dadurch auch etwas weitere Ausflugsziele wie der Ebnisee, die Perle des Schwäbischen Waldes, problemlos erkunden. Mit dem Startbahnhof Schorndorf hat die Schwäbische Waldbahn direkten Anschluss zur S-Bahn, man kann also ganz bequem mit der Bahn anreisen. Neu ist das Kombiticket, mit dem man kostenlos mit den Verkehrsmitteln des VVS an- und abreisen kann.

Schwäbische Waldbahn

Kirchplatz 3 · 73642 Welzheim

Tel. 07182-800815 · www.schwaebische-waldbahn.de

Premiumspazierwanderweg Römerwald: Auf Feenspuren unterwegs

Die Schwäbische WaldFee führt auf dem zertifizierten Wanderweg durch zauberhafte Wälder vorbei an Zeugnissen der römischen Geschichte. Eine Anreise mit der Schwäbischen Waldbahn bietet sich für diese spannende Wanderung geradezu an, ist sie zwischen Ankunft und Abfahrt zweier Züge doch das ideale Rahmenprogramm. Bei Ausstieg des Zuges an der Haltestelle »Tannwald« läuft man durch den Stadtpark mit seinem alten Baumbestand und gelangt zum Wanderparkplatz Wellingtonien, an dem es direkt mit dem ersten Highlight der Strecke losgeht, den Mammutbäumen. Auf idyllischen Naturpfaden geht es über die Trasse zum lauschigen Ropbachsee und führt weiter auf den Limeswanderweg. Dem Limesweg folgend geht es zur Ruine eines römischen Wachturms, dem Göckelerturm und anschließend am Bachlauf der Lein entlang. Der Weg ermöglicht es immer wieder direkt ans Wasser zu gelangen; die Erlebnisstation »Pirateninsel« zieht kleine Abenteurer magisch an. Schließlich führt die Route wieder zu der Haltestelle »Tannwald«mit Biergarten, dem Römer-Spielplatz sowie einer Minigolfanlage.

Feenspuren – PremiumWanderwege

Tel: 07182 800815 · info@feenspuren.de

www.feenspuren.de